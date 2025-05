Politica Eventi, Cocco (FDI): "Fondazione Alghero, nessuna strategia, a pagare è la città"

“Oltre i dubbi sul contributo di 144mila euro stanziato dalla Fondazione Alghero per la tappa di Supercoppa di Beach Soccer – a fronte dei 20mila euro investiti lo scorso anno per ospitare un evento di caratura ben superiore, ossia il Mondiale per club e gli Europei delle nazionali – oggi commentiamo l'assenza totale di promozione da parte della Fondazione.” Lo afferma Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che torna a puntare l’attenzione sulla gestione delle risorse da parte della Fondazione Alghero. “Prendiamo ad esempio l'evento del Rally Raind: parliamo di un evento motoristico di grande prestigio, con un potenziale turistico e mediatico enorme, che però – a causa di una promozione praticamente inesistente – è passato sotto traccia. E tutto questo nonostante un contributo diretto da 125mila euro da parte della Fondazione.” “La verità è che a fronte di cifre importanti, manca qualsiasi visione. Non si vede alcuna coerenza tra risorse investite e risultati raggiunti. Si finanziano eventi senza accompagnarli con un piano promozionale, con un supporto organizzativo, con un minimo di strategia comunicativa. Lo abbiamo visto a Capodanno, lo abbiamo visto a Pasqua, lo stiamo vedendo ora ancche sulla programmazione estiva. ” “L’unico apporto davvero efficace – aggiunge Cocco – sembra arrivare dalle associazioni culturali, dagli operatori e dagli organizzatori privati che ancora scommettono su Alghero come destinazione. Senza questo contributo esterno, la città sarebbe completamente scoperta. E questo la dice lunga sulla capacità del nuovo management della Fondazione di generare valore o progettualità autonoma. A dispetto degli annunci e delle iperboliche promesse inserite nella nota di missione, Fondazione prosegue con l'attività codificata dalla precedente amministrazione comunale." “Non possiamo ignorare questi segnali, ed è bene iniziare una seria valutazione dell’operato della partecipata. Questi insuccessi sono il sintomo: la causa va ricercata nel mancato avvio delle selezioni di un direttore, nell’assenza di una figura stabile per la promozione e nel generale indebolimento dell’operatività della Fondazione. A rimetterci è Alghero, che non può permettersi di sprecare risorse né occasioni.” “Ci sono eventi che andrebbero difesi, promossi, valorizzati. Se non si è in grado di farlo, lo si dica chiaramente.”