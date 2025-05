Alghero: Marco Colledanchise lascia Futuro Comune, “resto lo stesso, ma il contenitore è cambiato”

Da tempo si rincorrevano voci su un possibile cambio di rotta. Ora la conferma è arrivata direttamente da Marco Colledanchise, che con un lungo post su Facebook ha annunciato l’uscita da Futuro Comune, la lista civica che aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Raimondo Cacciotto.

“Da quando ho scelto di candidarmi, ho sempre creduto nel progetto di Futuro Comune,” scrive Colledanchise, ricordando l’idea originaria di un contenitore civico “indipendente, senza bandiere, aperto a più sensibilità”. Ma qualcosa, secondo lui, si è rotto. L’approdo formale di alcuni membri della lista – tra cui il sindaco stesso – dentro Europa Verde ha segnato, a suo dire, un cambiamento di natura profonda.

“Se oggi a Sassari Futuro Comune è già confluito in AVS, e lo stesso destino si profila anche ad Alghero, è chiaro che quel contenitore civico, largo e plurale, non esiste più”, osserva l’ex candidato. “Il gruppo in cui sono entrato è diventato – nei fatti – una costola di AVS. Lo rispetto. Ma non lo condivido.”

Colledanchise rivendica la propria identità moderata, “detta fin dal primo giorno”, e sottolinea di non voler tradire il mandato civico ricevuto dagli elettori. Da qui la decisione di uscire dal gruppo: “Non perché io sia cambiato. Ma perché il contenitore sta cambiando. Io resto esattamente lo stesso.”

Resterà nella maggioranza, al fianco del sindaco Cacciotto – con cui dice di avere un rapporto “umano e politico che non si spezza certo per una scelta formale” – ma lo farà “da una posizione più chiara, più coerente, e più libera”. Chissà quale gruppo si profila all’orizzonte. Di certo, il futuro cambia. Ma non l’orizzonte: sempre in comune.