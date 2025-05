Politica Il Movimento 5 Stelle di Cagliari in campo per il referendum dell'8 e 9 giugno: banchetti per promuovere la partecipazione e il voto ai 5 quesiti

Cagliari, 23 maggio 2025 – In vista del referendum previsto per l'8 e 9 giugno 2025, il Movimento 5 Stelle di Cagliari organizza una serie di banchetti informativi in città per promuovere la partecipazione dei cittadini e sostenere il voto ai cinque quesiti referendari. I banchetti saranno allestiti con l'obiettivo di informare i cittadini sui contenuti dei cinque quesiti referendari e sull'importanza di partecipare al voto. I militanti e i volontari del Movimento 5 Stelle di Cagliari, insieme ai ragazzi del Network Giovani, saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande e fornire materiale informativo, con l'intento di spiegare in modo chiaro e semplice le ragioni per cui è fondamentale andare votare e del perché sostengono il Sì ai referendum. I banchetti si terranno sabato 24 e domenica 25 maggio in viale Poetto, angolo via Vulcano, ed il fine settimana successivo del 31 maggio e 1 giugno, negli stessi spazi, sempre dalle ore 11:00 alle ore 18:00. l Movimento 5 Stelle di Cagliari invita tutti i cittadini a fermarsi, informarsi e, soprattutto, a partecipare al referendum del 8 e 9 giugno, esercitando il loro diritto di voto in modo consapevole e attivo. "Il referendum dell'8 e 9 giugno è una occasione importante per dare voce ai cittadini e per far sentire il loro diritto di cambiare e garantire ai lavoratori maggior tutele. I banchetti che allestiremo in città sono uno strumento fondamentale per informare e sensibilizzare i cagliaritani sulla necessità di partecipare e di votare Sì. È un momento cruciale per il nostro Paese, e noi vogliamo che ogni cittadino possa decidere consapevolmente."