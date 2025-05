Licheri (M5S): «Dal Governo Meloni il colpo mortale alla Sardegna». Tagliati del 50% i fondi per le strade provinciali

La senatrice sarda del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri, attacca duramente l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di aver «ufficialmente voltato le spalle ai territori più fragili d’Italia, infierendo con un colpo mortale sulla Sardegna». In una nota diffusa nelle ultime ore, la parlamentare denuncia il drastico taglio ai finanziamenti destinati alla manutenzione delle strade provinciali.

«Con un atto irresponsabile – afferma Licheri – l’esecutivo ha deciso di tagliare del 50% i fondi destinati alle province sarde per la manutenzione delle strade, passando da 51 a 27 milioni di euro tra il 2025 e il 2028. Una decisione inaccettabile che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese».

La senatrice entra nel dettaglio, sottolineando gli effetti sui singoli territori: «Parliamo di migliaia di chilometri di strade provinciali, spesso già al limite della percorribilità, che ora rischiano di diventare impraticabili. A Oristano vengono sottratti oltre 3,1 milioni di euro, a Sassari 8,5 milioni, a Nuoro 4,2 milioni, al Sud Sardegna più di 3 milioni, e a Cagliari 5,4 milioni. Questo è il prezzo che paghiamo per una politica cieca e disinteressata ai problemi reali dei territori».

La critica si estende anche al ministro dei Trasporti: «Mentre Salvini pensa a ponti fantasiosi, la Sardegna affonda tra frane, buche e cantieri fermi. Questa è la realtà che il governo finge di non vedere, sacrificando la sicurezza quotidiana dei cittadini per propaganda e titoli di giornale».

Pur riconoscendo l’intervento della Regione, la senatrice ne sottolinea i limiti: «La Regione ha provato a tamponare, alzando il Fondo Unico per gli Enti Locali a 60 milioni, ma non basta. La verità è una sola: questo Governo ha scelto consapevolmente di isolare i territori più deboli, scaricando responsabilità sulle spalle degli amministratori locali. Ma noi non ci stiamo».