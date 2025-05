Politica Autonomia e sovranità: riprendiamoci le chiavi di casa

Democrazia Sovrana Popolare Sardegna è lieta di annunciare un importante evento pubblico dal titolo "Autonomia e Sovranità: Riprendiamoci le Chiavi di Casa", che si terrà sabato 7 giugno alle ore 10.00 a Cagliari. Il dibattito avrà luogo presso il Centro Emiliani Padri Somaschi, in Via dei Somaschi 12, Elmas (Cagliari). L'incontro vedrà la partecipazione di due figure di spicco del panorama politico e intellettuale italiano: Marco Rizzo e Pino Cabras. Sarà un'occasione cruciale per approfondire temi centrali come l'autonomia e la sovranità, questioni sempre più rilevanti nel dibattito pubblico e nelle prospettive future del nostro Paese. Il dibattito sarà moderato da Gavino Piga e Ingrid Atzei, che guideranno la discussione e faciliteranno l'interazione con il pubblico. A seguire il dibattito, sarà offerto un buffet in compagnia degli ospiti al costo di 15€. I posti sono limitati. L'ingresso all'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per prenotare, si prega di inviare una mail a sardegna@democraziasovranapopolare.it o di contattare il numero 346 638 4731. Democrazia Sovrana Popolare invita caldamente tutti i cittadini interessati a partecipare a questo momento di confronto e riflessione su temi di vitale importanza per il futuro della nostra comunità e del nostro Paese.