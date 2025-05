Politica Treno a idrogeno, Destra Democratica Italiana Gianfranco Langella, Segretario Nazionale: l’unica vera infrastruttura strategica per Alghero, l’aeroporto, i porti e lo sviluppo economico del territorio

Rimodulare l’uso dei 320 milioni di euro destinati alla tratta ferroviaria a idrogeno Mamuntanas - Aeroporto di Alghero per costruire un trenino elettrico turistico che attraversi Santa Maria la Palma, Porto Conte e Fertilia non è solo un’idea anacronistica, ma rappresenta una pericolosa deviazione da una visione strategica e concreta dello sviluppo territoriale. Il treno a idrogeno è la sola infrastruttura in grado di rilanciare davvero l’aeroporto di Alghero, oggi penalizzato da una mancata connessione con gli altri snodi aeroportuali sardi. Solo un sistema ferroviario moderno, sostenibile e ad alte prestazioni può garantire una rete di collegamenti efficace, in grado di servire cittadini, turisti e imprese. Ma il valore di quest’opera va ben oltre il collegamento aeroportuale. Il tracciato previsto interessa anche la zona industriale di San Marco, oggi sottoutilizzata e poco attrattiva proprio per l’assenza di infrastrutture efficienti. Il treno a idrogeno offrirebbe alle aziende esistenti un sistema logistico competitivo per la movimentazione di merci e approvvigionamenti, abbattendo i costi di trasporto e stimolando l’insediamento di nuove attività produttive. È una leva potente per il rilancio economico di tutto il nord-ovest sardo. Inoltre, l’estensione del collegamento ai principali porti della Sardegna renderebbe possibile una vera intermodalità tra trasporto marittimo, ferroviario e aereo. Questo significa più efficienza, meno traffico su gomma, riduzione dell’inquinamento e crescita dell’export regionale. Una rete integrata come questa proietterebbe finalmente la Sardegna nel futuro, uscendo dalla logica degli interventi scollegati e di breve respiro. Chi propone oggi di rinunciare a questo progetto per realizzare un trenino elettrico turistico dimostra una totale assenza di visione, programmazione e responsabilità verso il territorio. Il trenino elettrico è il passato. Il treno a idrogeno è il futuro. Destra Democratica Italiana, attraverso la voce del suo segretario nazionale Gianfranco Langella, chiede con forza che l’amministrazione comunale di Alghero e la Regione Sardegna difendano con determinazione questo progetto. Non possiamo permetterci di sprecare un’occasione storica per rilanciare lo sviluppo economico, logistico e infrastrutturale della nostra terra. È tempo di scegliere il coraggio della visione, non la comodità del compromesso. Il treno a idrogeno è la direzione giusta. Ora.