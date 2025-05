Alghero: sport internazionale in scena – beach soccer e triathlon mondiale pronti a invadere la riviera del corallo

Alghero si prepara a vivere un anno all’insegna dello sport e degli eventi di richiamo internazionale. Dopo il successo del Rally Raid Sardegna, la città si appresta ad accogliere altre due grandi manifestazioni: il Beach Soccer nazionale e la World Triathlon Championship Series, la tappa mondiale del Triathlon prevista per il 31 maggio. Eventi che arricchiranno un calendario sportivo già fitto, con la Coppa del Mondo di Nuoto Paralimpico in acque libere, il Sardinia Open Wheelchair Tennis giunto alla 25ª edizione e, a chiudere la stagione, la Half Marathon in ottobre.

La Beach Arena di San Giovanni sarà il teatro delle prime quattro gare del campionato nazionale di Beach Soccer, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Un palcoscenico che vedrà anche la Finale di Supercoppa di Lega, dove si sfideranno la Domusbet.tv Catania BS, campione d’Italia 2024, e la We Beach Catania, vincitrice della Coppa Italia 2024. Un derby catanese attesissimo, trasmesso in diretta su Sky, che tornerà a raccontare le emozioni del Beach Soccer nella Riviera del Corallo.

L’evento è stato presentato a Roma il 16 maggio nella prestigiosa cornice del Teatro Rossini, durante il Beach Soccer Day 2025. Alghero era rappresentata dal Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, che ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere la città come sede di grandi eventi sportivi. “Siamo pronti ad ospitare questa prestigiosa tappa del circuito del Beach Soccer, Alghero si conferma luogo adatto per le grandi manifestazioni e si prepara ad accogliere atleti, tifosi e visitatori. Siamo orgogliosi di far parte di questa spettacolare partenza della stagione insieme alla FIGC”, ha dichiarato Pirisi.

Oltre a lui, hanno partecipato i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, tra cui Giancarlo Abete, Presidente della LND, Gianni Cadoni, Vice Presidente LND e Presidente del Comitato Regionale Sardegna, e Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND.

Non solo Beach Soccer. Il 31 maggio Alghero ospiterà una tappa della World Triathlon Championship Series (WTCS), un evento che conferma la città come punto di riferimento per le competizioni sportive di alto livello. Un risultato ottenuto grazie a un lungo lavoro di trattative, incontri e verifiche tecniche, come sottolineato dall’assessore alle finanze, bilancio e demanio Enrico Daga: “Abbiamo coinvolto il sindaco e le istituzioni fin dal primo momento e abbiamo lavorato per rispettare ogni standard richiesto dagli organizzatori internazionali”.

Daga ha rivendicato con orgoglio il ruolo dell’amministrazione comunale nel trasformare Alghero in un hub dello sport internazionale: “Stiamo realizzando uno dei punti qualificanti del programma della coalizione: fare di Alghero un hub dello sport mondiale”.

La stagione sportiva 2025 di Alghero si annuncia dunque ricca di appuntamenti di prestigio, capaci di richiamare atleti e appassionati da tutto il mondo, confermando la città come un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale e internazionale.