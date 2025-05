Politica PD, la pezza è peggio del buco, gruppo Forza Italia: Il PD locale corregge il tiro su sue bizzarre dichiarazioni

Alghero, 15 maggio 2025 - Le ultime dichiarazioni del Pd a correzione di alcuni strafalcioni politici consumati dai seguaci della Schlein nelle ultime ore certificano la scarsa serietà di alcuni suoi esponenti. Per fortuna, non tutti. Oggi Villa Segni, dal PD fino a ieri definita un immobile pubblico venduto a privati, diventa un immobile privato venduto a privati. Anche se, non possiamo sottacerlo, loro non sanno che l'immobile era stato dichiarato inagibile per gravi carenze strutturali e i degenti trasferiti in altre strutture dall'allora Direttore Generale ASL nominato dalla Giunta Soru. Oggi, a distanza di 16 anni, accusano il sindaco di allora, senza timore di esporsi al ridicolo, di non avere protestato. Ovviamente sono prese di posizione risibili e pretestuose. Così come sono risibili e pretestuose le accuse di avere abbandonato la struttura del Parco Gian Marco Manca, fatte all'ex assessora Caria. Caria ha dismesso l'incarico oltre un anno e mezzo fa. Il Pd, peraltro, governa la città da circa un anno, ma nulla ha fatto per pubblicare uno straccio di bando per la gestione della struttura. Medesima omissione viene consumata dall'assessore del PD per il Parco Tarragona, abbandonato a se stesso. La pezza è evidentemente peggiore del buco. E mette nella giusta luce il peso specifico di alcuni esponenti politici. Non se ne abbiamo a male: noi continueremo con sempre maggiore intensità a verificare le loro azioni sbilenche e le loro dannose omissioni. E' questo, oggi, il nostro ruolo. E lo esercitiamo perché abbiamo dei doveri nei confronti di Alghero e degli Algheresi -chiudono dal Gruppo di Forza Italia-.