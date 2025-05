Forza Italia risponde al PD: "Superficialità e falsità. Ecco come stanno davvero le cose"

Lo scontro politico su Villa Maria Pia e altri temi cittadini si intensifica ad Alghero, con il gruppo consiliare di Forza Italia che risponde duramente al Partito Democratico, accusandolo di diffondere informazioni false e fuorvianti. In una nota firmata dai consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini, gli azzurri ribattono punto per punto alle critiche ricevute, definendo il comunicato del PD "superficiale e privo di verità".

"Il PD cittadino, per gettare una coltre di nebbia sull’impropria cerimonia della ennesima inaugurazione di Villa Maria Pia, riqualificata negli anni dal 2003 al 2006, scivola su una serie di contestazioni prive di senso e, soprattutto, di verità", attacca Forza Italia, che subito chiarisce: "Piazza dei Mercati non difetta di progettazione, ma di attenta manutenzione. La sostituzione delle pompe, già acquistate a giugno dello scorso anno, è l’unico intervento necessario. Quando il centrodestra si insediò nel 2002, la gara per la permuta dell'area era stata già conclusa e il contratto sottoscritto, ma tutto questo era stato fatto dall’amministrazione precedente".

Gli esponenti azzurri ricordano poi che durante il loro mandato erano emerse "criticità legate a contratti 'malandrini' stipulati senza evidenza pubblica", sui quali hanno preferito "glissare per carità di patria". E si dicono certi che "Piazza dei Mercati acquisirà nel giro di poco tempo un ruolo cardine nell'economia cittadina".

In merito alla sede del Consiglio Comunale, Forza Italia ribadisce la propria proposta di utilizzare i locali dell'ex Pretura di Piazza Porta Terra, "sicuramente più baricentrici e meglio fruibili". Tuttavia, criticano l’amministrazione per quella che definiscono "una grancassa mediatica eccessiva e inutile, oltre che costosa, per annunciare l’utilizzo di Villa Maria Pia a seguito di una semplice 'rinfrescata', che dall’assessore del PD è stata definita in modo blasfemo 'un miracolo'".

Passando al Parco Gian Marco Manca, impropriamente definito "Merenderia" dal PD, Forza Italia spiega che, dopo il Covid, il parco è stato messo a disposizione delle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità gravi e che successivamente è stato destinato a sede temporanea di una associazione di Protezione civile. "Siamo ancora in attesa del bando per la gestione, che evidentemente l’assessore del 'miracolo' non riesce a far decollare".

Sulla questione del Parco Tarragona, Forza Italia ricorda che l'assessora Caria ha provveduto alla riqualificazione del parco e ha vigilato sull'esecuzione del contratto di concessione, che si è concluso con una revoca per inadempienza. "Ora siamo in attesa da circa un anno che l’assessore del PD pubblichi un bando per la gestione".

Rispondendo alla critica del PD sulla vendita del lotto in via Liguria, Forza Italia chiarisce che "la vendita fu effettuata attraverso una gara pubblica in adempimento al Piano delle alienazioni approvato dal precedente Consiglio Comunale".

Ma è sulla questione di Villa Segni che gli azzurri affondano il colpo, definendo l'accusa del PD come "l'apoteosi della superficialità e dell'incompetenza". "Il PD accusa l’amministrazione Tedde di aver venduto Villa Segni, un immobile destinato a persone con disabilità mentali gravi. Peccato che Villa Segni fosse di proprietà privata e che sia stata ceduta da privati ad altri privati. La nostra costituzione repubblicana tutela e garantisce la proprietà privata anche contro le ingerenze della pubblica amministrazione", affermano i consiglieri azzurri.

Infine, Forza Italia conclude ribadendo la propria volontà di esercitare il ruolo di sindacato ispettivo per garantire trasparenza e controllo sull'operato dell’amministrazione comunale. "Comprendiamo il fastidio del PD per il nostro costante lavoro di vigilanza, ma se ne facciano una ragione. La loro insipienza ci costringe a intensificare il nostro impegno", chiude il gruppo di Forza Italia.