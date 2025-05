Progressisti Nuoro: confronto sul Comparto Unico Regione-Enti Locali per salvare la pubblica amministrazione

Si terrà il 9 maggio a Nuoro, nella sala convegni dell’Exme, un incontro organizzato dal Gruppo Progressisti Nuoro per discutere il futuro del personale pubblico in Sardegna, con un focus specifico sul Comparto Unico Regione-Enti Locali. Un tema cruciale per l’efficienza della macchina amministrativa e per il benessere dei cittadini.

L'incontro, al quale parteciperanno figure di spicco della politica regionale, come Massimo Zedda, Presidente del Partito Progressista e già Sindaco di Cagliari, Francesco Agus, Capogruppo dei Progressisti in Consiglio Regionale, e Salvatore Corrias, Presidente della Commissione Autonomia, Enti Locali e Ordinamento Regionale del Consiglio Regionale, si propone di affrontare un problema che sta diventando sempre più urgente: la gestione e il mantenimento del personale negli Enti Locali.

Secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa diffuso dal gruppo, il personale degli enti locali sardi è da tempo in sofferenza. «La fuga dei dipendenti dei Comuni verso altre realtà pubbliche come la Regione è un fenomeno preoccupante, che mette a rischio la funzionalità degli enti locali, riducendo le capacità amministrative proprio nei territori che più ne hanno bisogno», spiegano i Progressisti. Una fuga che è il sintomo di una disparità salariale e contrattuale che svuota i comuni di competenze e professionalità, trasferendole verso enti più attrattivi come la Regione.

«La definizione di un Comparto Unico Regione-Enti Locali è una necessità non più rinviabile – afferma Fabrizio Beccu, Coordinatore Cittadino dei Progressisti di Nuoro –. Senza un riequilibrio retributivo e senza garantire condizioni di lavoro paritarie, i comuni continueranno a perdere personale qualificato, con gravi conseguenze per lo sviluppo dei territori e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini».

L’obiettivo dell’incontro è quello di mettere a confronto esperienze e proposte per giungere a soluzioni concrete, capaci di fermare la fuga di dipendenti pubblici e restituire dignità a tutti i lavoratori del settore. «Un’amministrazione pubblica efficiente è alla base dello sviluppo dei territori e del contrasto allo spopolamento delle aree interne», sottolineano i Progressisti, evidenziando come la carenza di personale pubblico sia uno dei principali ostacoli alla realizzazione dei programmi di investimento, inclusi quelli finanziati dall’Unione Europea.

Oltre agli interventi dei relatori, l’incontro sarà moderato da Gabriella Boeddu, del Gruppo Progressisti Nuoro, e vedrà i saluti introduttivi di Paolo Ledda, Coordinatore provinciale, e Fabrizio Beccu, Coordinatore cittadino.

L’appuntamento si inserisce in un contesto più ampio di dibattito regionale sulla riforma della pubblica amministrazione in Sardegna, in cui il tema del Comparto Unico si pone come una delle priorità per garantire parità di trattamento e migliori condizioni di lavoro a tutti i dipendenti pubblici.