Alghero: emergenza personale infermieristico all'ospedale civile, l’allarme di Massimiliano Fadda

La sanità ad Alghero continua a vivere una fase critica. Dopo le numerose segnalazioni sulla carenza di medici nel Pronto Soccorso, ora è il reparto di Medicina dell’Ospedale Civile a trovarsi in grave difficoltà a causa della mancanza di personale infermieristico. A denunciare la situazione è Massimiliano Fadda, consigliere comunale d'opposizione e rappresentante del direttivo di “Prima Alghero”.

«Siamo costretti a intervenire – dichiara Fadda – per segnalare una nuova emergenza relativa alla carenza di personale infermieristico, soprattutto nel reparto di Medicina dell’Ospedale Civile». Un quadro che, secondo il consigliere, rischia di diventare insostenibile nelle prossime settimane, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, quando l’aumento dell’utenza ospedaliera metterà ulteriormente sotto pressione il sistema sanitario locale.

La carenza di infermieri non è solo una questione organizzativa, ma una minaccia concreta per la continuità assistenziale. Fadda evidenzia come l’attuale organico non sia sufficiente per coprire i turni, garantire le ferie irrinunciabili al personale già in servizio e gestire l’incremento dei pazienti. «Serve un intervento immediato, entro e non oltre questo mese di maggio – afferma il consigliere – per accelerare le assunzioni, anche a tempo determinato, così da garantire la continuità assistenziale».

Non si tratta di un semplice appello, ma di una richiesta di azione concreta. «Chiederemo con urgenza la convocazione della Commissione Sanità e porteremo la questione in Consiglio Comunale, sollecitando l’attenzione diretta del Sindaco e un suo intervento presso le Autorità Sanitarie». Una presa di posizione netta, che mette in evidenza l’inerzia delle istituzioni competenti e l’urgenza di soluzioni concrete.

Per Fadda e il gruppo “Prima Alghero” non ci sono alternative: «La salute dei cittadini e la tutela del personale sanitario non possono aspettare, in quanto si tratta di un’esigenza primaria e irrinunciabile». Parole che suonano come un richiamo alla responsabilità, in un contesto in cui il diritto alla salute rischia di diventare una promessa disattesa.