Alghero: pensilina per la fermata del bus in via Cagliari, l'ordine del giorno verso l'approvazione

Ad Alghero, il Consiglio Comunale si appresta a discutere un ordine del giorno presentato il 30 dicembre 2024, che impegna il sindaco Raimondo Cacciotto e la giunta comunale a installare una pensilina per la fermata del bus in via Cagliari, lato destro del senso di marcia, di fronte all’ingresso del Mercato Civico. Il documento, firmato dai capigruppo di UDC (Patto per Alghero) con Raffaele Salvatore, Forza Italia con Marco Tedde, Lega con Michele Pais, Fratelli d’Italia con Alessandro Cocco e Prima Alghero con Fadda Massimo, sottolinea l’importanza della fermata come punto nevralgico per i residenti della zona e per chi frequenta il mercato.

L'ordine del giorno evidenzia come la fermata del bus, situata in una posizione strategica, sia attualmente priva di pensilina, esponendo gli utenti alle intemperie. “Il posizionamento di una pensilina garantirà riparo ai numerosi utenti del servizio in caso di condizioni meteorologiche avverse”, si legge nel testo del documento.

Secondo quanto appreso, il punto dovrebbe essere discusso oggi pomeriggio o al più tardi nel prossimo Consiglio Comunale, ma voci di corridoio suggeriscono che le pensiline potrebbero essere già pronte per l’installazione. Se confermato, si tratterebbe di un caso in cui l'approvazione del Consiglio e la realizzazione pratica andrebbero di pari passo, una circostanza non comune nel contesto delle opere pubbliche.

L’iniziativa appare come una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, migliorando la qualità del servizio di trasporto pubblico e garantendo una maggiore protezione agli utenti del bus. Ora resta da vedere se alle parole seguiranno rapidamente i fatti, con la posa della pensilina che potrebbe diventare un esempio di efficienza amministrativa.