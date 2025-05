Alghero dimenticata dalla Regione: oltre 12 milioni per le piste ciclabili a Sassari, Cagliari e Olbia. Nessun euro alla città precursore della mobilità sostenibile

“Un altro brutto segnale giunge dalla Regione per gli algheresi”. Lo afferma il gruppo consiliare di Forza Italia che, attraverso una nota, denuncia l’esclusione di Alghero dai recenti finanziamenti regionali destinati alla mobilità ciclopedonale. La Giunta Todde ha infatti stanziato 4.141.000 euro per Cagliari, 3.750.000 euro per Olbia e 4.200.000 euro per Sassari, senza destinare nulla ad Alghero, “che in materia di piste ciclabili è stata il Comune precursore in Sardegna”.

Nel comunicato si ricorda che ad Alghero “i percorsi ciclopedonali vanno da quello di Valverde a quello che dal colle del Balaguer va oltre Fertilia”. Eppure, nonostante il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in Sardegna preveda espressamente itinerari da Alghero a Porto Torres e da Alghero a Bosa, la città catalana è stata esclusa dai contributi.

“Forza Italia – dichiarano i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini – denuncia un brutto ceffone per Alghero e gli algheresi, che fa il paio con quello relativo agli stanziamenti cospicui previsti dalla legge di stabilità a favore di tanti Comuni sardi che non menziona Alghero”. Secondo il gruppo azzurro, le risorse sarebbero state distribuite “a vari Comuni, enti e privati con un emendamento ‘malandrino’ da 178 milioni di euro sottoscritto dagli onorevoli del Campo Largo Deriu, Ciusa, Loi, Porcu, Agus, Pizzuto e anche dal consigliere algherese Di Nolfo che ha erogato risorse e ‘mancette’”.

Nel testo si anticipano anche le possibili giustificazioni della Regione: “Ora qualcuno si alzerà a giustificare l’ennesima dimenticanza regionale con la mancata adozione ad Alghero del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). Ma i percorsi ciclabili possono essere realizzati anche senza il PUMS. E possono essere finanziati nei modi e con le risorse più disparate. Alghero lo ha già dimostrato”.

Il gruppo consiliare conclude attaccando direttamente la Giunta regionale e i rappresentanti del territorio: “È evidente che il Campo largo e la Giunta Todde non hanno a cuore la crescita di Alghero. Ed è altrettanto evidente che i Consiglieri regionali del Campo Largo espressi dal territorio non hanno la capacità di picchiare i pugni sul tavolo per far valere i diritti di Alghero. Ci aspettiamo da parte del sindaco Cacciotto una presa di posizione determinata che faccia capire alla Todde che Alghero e gli Algheresi non accetteranno ulteriormente di essere emarginati”.