Alghero unita per il diritto alla salute: «Serve una sanità a pieno regime, non chiusure né rattoppi»

Nessuna bandiera politica, solo quella della salute pubblica. È questo il messaggio emerso con forza dalla manifestazione tenutasi stamattina davanti all’ospedale civile di Alghero, convocata dal presidente della Commissione consiliare alla Sanità Christian Mulas e partecipata da cittadini, amministratori locali e rappresentanti istituzionali.

Presente anche il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha chiarito la posizione dell’Amministrazione con parole nette: «Oggi non ci sono divisioni politiche. C’è una sola bandiera, quella della tutela della salute pubblica. Faremo tutto il necessario per riportare i servizi sanitari al pieno regime». Lo aveva ribadito anche in Consiglio comunale: «Non c'è all'orizzonte nessuna chiusura definitiva del pronto soccorso, sarebbe illogico e scellerato anche solo pensarlo. Ci stiamo attivando per scongiurare la chiusura nelle ore notturne. Ci sono delle problematiche legate alla carenza di personale che intendiamo affrontare con incisività».

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’onorevole regionale Valdo Di Nolfo, che ha assicurato: «Si farà ogni sforzo per risolvere questa crisi. In Regione abbiamo già pianificato le risposte da dare ad Alghero e a tutta la Sardegna. Un ringraziamento particolare a medici e operatori sanitari per il lavoro che continuano a svolgere tra mille difficoltà».

A sottolineare l’impegno del Consiglio comunale è anche Beatrice Podda, capogruppo di Futuro Comune: «Ci stiamo attivando per scongiurare la chiusura nelle ore notturne del reparto di pronto soccorso. Ci sono delle problematiche legate alla carenza di personale che intendiamo affrontare con incisività. Lavorare intensamente a tutti i livelli politici e istituzionali. E ancora, attivare canali politici e istituzionali perché si arrivi a soluzioni strutturate e non a tampone, per garantire la piena efficienza del pronto soccorso e assicurare ai cittadini le prestazioni sanitarie e le cure di cui hanno bisogno. C'è unitarietà di intenti all'interno del Consiglio Comunale. Ciò si è visto anche questa mattina, durante la manifestazione all'ospedale civile di Alghero, alla presenza di diversi concittadini e concittadine, del Sindaco Raimondo Cacciotto, del Presidente della Commissione Sanità Christian Mulas, dell'Assessora Maria Grazia Salaris e dell'On. Valdo Di Nolfo. Tanti i consiglieri e le consigliere presenti. Siamo al fianco di medici, infermieri, operatori sanitari che ogni giorno svolgono il proprio lavoro, in prima linea. Manteniamo alta l'attenzione e continuiamo a batterci con determinazione per un sistema sanitario pubblico dignitoso, efficace e vicino alle esigenze di tutti.»

Una voce corale, dunque, che chiede non interventi-tampone, ma soluzioni strutturate e durature. «La politica ha il dovere di garantire il diritto alla salute a ogni cittadino – ha dichiarato Christian Mulas –. Ringrazio il Sindaco e l’onorevole Di Nolfo per la loro presenza e il sostegno. Ora è il momento di tenere alta la guardia e monitorare le risposte attese».

Mulas ha anche annunciato la convocazione a breve di una nuova seduta della Commissione Sanità, con l’invito rivolto ai nuovi vertici dell’ASL per un confronto diretto sulle misure in campo e sullo stato di attuazione degli impegni assunti.

In un contesto sanitario regionale segnato da carenze di personale e difficoltà operative, Alghero lancia un segnale chiaro e trasversale: la tutela della salute non può più attendere.