Cimitero di Alghero, Mulas: “La riqualificazione non è più rinviabile. Lunedì il sopralluogo urgente”

Dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi all’interno del cimitero di Alghero, dove una donna di 74 anni è precipitata in una fossa a causa del cedimento di una lastra, arriva la dura presa di posizione del Presidente della Commissione Cimiteriale, Christian Mulas.

«In qualità di Presidente della Commissione Cimiteriale – dichiara Mulas – desidero esprimere profonda preoccupazione per l’incidente avvenuto recentemente all’interno del cimitero cittadino. Avevo già pubblicamente segnalato l'urgenza di un sopralluogo da parte della commissione competente, sollecitato da numerose segnalazioni pervenute dai cittadini».

Mulas punta il dito contro scelte strutturali discutibili adottate nel passato: «Secondo le prime testimonianze, una delle lastre che coprono i camminamenti – utilizzate in sostituzione della terra per colmare lo spazio sovrastante le sepolture – ha ceduto, creando una situazione di grave pericolo per i visitatori. Si tratta dell’unico campo in cui non è stata utilizzata terra per il riempimento, una scelta che oggi si dimostra insostenibile dal punto di vista della sicurezza».

Per affrontare in modo diretto e immediato le criticità emerse, Mulas annuncia un’azione concreta: «Lunedì verrà convocato con urgenza un sopralluogo, alla presenza dell’assessore, del dirigente e degli uffici competenti, al fine di valutare immediatamente gli interventi prioritari da eseguire».

Il caso ha suscitato forte allarme tra i cittadini e rilanciato il dibattito sullo stato di manutenzione del camposanto algherese. Dopo anni di segnalazioni, richieste e sollecitazioni inascoltate, la Commissione sembra ora intenzionata a imprimere una svolta.