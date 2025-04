Cristiana Melis alla guida di "Sardegna al Centro 20Venti" nella provincia dell’Ogliastra

Cristiana Melis è la nuova segretaria provinciale dell’Ogliastra per "Sardegna al Centro 20Venti". La nomina è arrivata all’unanimità durante il congresso svoltosi nella biblioteca comunale di Tortolì, alla presenza dei vertici del movimento e di numerosi amministratori locali. Per l’ingegnera 43enne di Tertenia si tratta del primo incarico politico in ambito dirigenziale.

Insieme a Melis, sono stati nominati Adriano Corgiolu e Gigi Mereu nel ruolo di vicesegretari, mentre Serena Murgia sarà la responsabile amministrativa. Fanno parte del direttivo anche Salvatore Bonicelli, Marina Meloni, Massimiliano Pinna, Gianluigi Serra, Stefano Concu e Andrea Pisano.

«Questa nomina mi onora profondamente e sono grata per la qualità della squadra che mi affiancherà – ha dichiarato Melis –. Il nostro impegno sarà costante e dialogheremo costruttivamente con tutte le forze politiche per raggiungere risultati tangibili per il territorio».

Il congresso è stato moderato dal consigliere regionale Albert Urpi e ha visto la partecipazione dei fondatori del movimento, Antonello Peru e Stefano Tunis, che hanno illustrato lo stato di crescita dell’organizzazione in Sardegna. Durante i lavori sono intervenuti anche diversi sindaci ogliastrini, ponendo l’attenzione sulle principali urgenze del territorio: sanità, infrastrutture, riforma elettorale provinciale, crisi idrica e costituzione del comitato per l’irrigazione della bassa Ogliastra.

«La difesa della dignità del popolo sardo – ha ribadito Peru – è una battaglia di civiltà che trascende le tradizionali divisioni politiche».

L’elezione di Melis arriva in un momento in cui il movimento punta a consolidare la propria presenza in Ogliastra, con una struttura operativa in grado di affrontare concretamente le criticità del territorio.