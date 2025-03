Ploaghe: in arrivo il progetto per la nuova strada provinciale Fenosu, collegamento strategico tra Logudoro e Anglona

Ploaghe, 26 marzo 2025 – Un passo avanti atteso da anni: la Provincia di Sassari si prepara a bandire la gara per la progettazione della nuova strada provinciale Fenosu (SP 76), infrastruttura strategica destinata a connettere Ploaghe con Osilo e Nulvi, unendo direttamente due storiche regioni del nord Sardegna, il Logudoro e l’Anglona.

Grazie a un finanziamento regionale di 400.000 euro, stanziato nel dicembre 2023 e trasferito nel corso del 2024, la Provincia avvierà a breve le procedure per affidare la progettazione di un’opera il cui valore complessivo si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Un investimento importante che mira a sanare un gap infrastrutturale che da troppo tempo penalizza la mobilità e lo sviluppo dei territori interni. Il nuovo tracciato, che sostituirà l’attuale strada sterrata e in condizioni critiche, rappresenta una vera e propria occasione di rilancio non solo per la viabilità, ma anche per l’integrazione economica, sociale e turistica delle comunità locali.

Nei giorni scorsi, la consigliera comunale di Ploaghe Annamaria Faedda e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo hanno incontrato Gavino Arru, amministratore straordinario della Provincia di Sassari, e l’architetto Giovanni Milia, dirigente del settore Viabilità, per discutere lo stato dell’arte e i prossimi passaggi dell’iter.

«È un progetto importante per il territorio, che attendeva da tempo una risposta concreta a un problema annoso – ha dichiarato Faedda –. Non solo verrà migliorata la viabilità, ma verrà restituita dignità e prospettiva alle comunità del Logudoro e dell’Anglona. Seguiremo con attenzione ogni fase dell'iter amministrativo, che consentirà finalmente di riqualificare anche questa strada, l’ultima provinciale ancora sterrata e in condizioni critiche».

Il progetto della nuova SP 76, ancora prima della sua realizzazione, rappresenta già una svolta simbolica: un segnale di attenzione verso territori spesso dimenticati, che tornano finalmente al centro delle scelte strategiche della politica regionale e provinciale.