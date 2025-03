Alghero: AVS rivendica il P.E.B.A., “una città a misura di tutt* non è più un sogno”

Alghero approva il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e Alleanza Verdi Sinistra esulta, rivendicando il lavoro svolto all’interno dell’amministrazione. Il giorno dopo il voto in aula, il gruppo politico interviene pubblicamente, definendo il piano «una vera e propria dichiarazione d’amore verso tutti i cittadini».

«Una rivoluzione silenziosa trasformerà il volto della città di Alghero – scrive AVS –. Su input dell'Assessore all'urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia il consiglio comunale ha approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), un progetto che non è solo un documento tecnico, ma una vera e propria dichiarazione d’amore verso tutti i cittadini.»

AVS Alghero – ricordano – è la lista che ha indicato Corbia in giunta, e ha «fortemente sostenuto il percorso che ha portato all'approvazione del PEBA, dimostrando la forza e l’importanza della collaborazione».

«Non stiamo sistemando strade, stiamo ridisegnando il concetto di comunità – spiega la capogruppo AVS in consiglio comunale Anna Arcasedda –. Ogni scivolo è un ponte verso l'inclusione, ogni marciapiede, ogni spazio pubblico ora racconta una storia di accessibilità. Non sarà più un'utopia, ma la nuova realtà di Alghero. Un piano che trasforma i diritti da principio astratto a concreta opportunità per tutti.»

Il presidente della Commissione Lavori Pubblici Gianni Occhioni sottolinea: «Questo piano dimostra che amministrare significa ascoltare e progettare insieme ai cittadini, perché il P.E.B.A. non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un viaggio, una promessa per il futuro. Nei prossimi mesi, l’amministrazione continuerà a implementare interventi, coinvolgendo cittadini e associazioni in un processo di trasformazione continua.»

Infine, Arcasedda e Occhioni concludono: «Alghero si prepara a diventare un modello di città inclusiva, dove ogni persona può muoversi, vivere, sognare con la stessa libertà. Siamo passati dalle parole ai fatti. Alghero oggi non è solo più bella, è più giusta.»

Con l’approvazione del P.E.B.A., Alghero si dota di uno strumento operativo per programmare nel tempo l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani e negli edifici pubblici. Un percorso avviato nel 2023 dalla precedente amministrazione e portato a compimento in pochi mesi dal nuovo esecutivo, con il contributo delle associazioni e della Commissione Urbanistica.