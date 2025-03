Alghero, Christian Mulas lascia Orizzonte Comune e aderisce al Partito Sardo d’Azione

Cambio di casacca in Consiglio comunale ad Alghero. Il consigliere Christian Mulas, eletto con Orizzonte Comune, ha annunciato la sua adesione al Partito Sardo d’Azione. Il passaggio sarà ufficializzato venerdì 14 marzo 2025 alle 17, nella sala conferenze della Confraternita della Misericordia, in via Giovanni XXIII, alla presenza del presidente del PSd’Az, Antonio Moro. Questo non sposta gli equilibri. La posizione di Mulas, tuttavia, è più complessa. Non abbandona la maggioranza, ma si avvicina al PSd’Az senza un passaggio formale nel Consiglio, dato che il partito non ha una propria rappresentanza. Mantiene il ruolo di capogruppo di Orizzonte Comune e, così, non dovrebbe rinunciare alla presidenza della V^ Commissione. Più che un cambio di fronte, si tratta di una mossa strategica che anticipa gli equilibri futuri e, a ben vedere, è il PSd’Az a compiere un passo verso il sindaco Cacciotto, con Mulas come anello di congiunzione. Resta poi il nodo dell’accordo politico già in essere: a metà mandato è prevista una staffetta per l’assessorato all’Igiene Urbana. Uno scenario ancora in evoluzione.