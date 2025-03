Scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia ad Alghero: Terrosu e Delogu respingono le accuse

ALGHERO – La tensione politica nel centrodestra algherese si accende dopo il comunicato di Fratelli d’Italia, che ha chiesto chiarimenti a Forza Italia in merito alle dichiarazioni di Piero Maieli e Nanni Terrosu. Se FdI ha parlato di ambiguità e della necessità di una presa di posizione chiara da parte di Pietro Pittalis e Marco Tedde, la risposta di FI non si è fatta attendere.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, ha smentito categoricamente di aver dichiarato che il partito si colloca in una posizione "equidistante" tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia. "Non ho mai detto nulla del genere – afferma –. Ho semplicemente ribadito che Forza Italia, pur rimanendo saldamente ancorata al centrodestra, si colloca in quello spazio politico di centro e moderato che va dal PD a FdI. Una posizione chiara e condivisa da tutto il partito, espressa anche al congresso cittadino di Alghero".

Terrosu ha poi criticato FdI per aver dato troppo peso a dichiarazioni riportate indirettamente o sintetizzate dalla stampa: "Se si fosse prestata maggiore attenzione ai dibattiti, questi chiarimenti non sarebbero stati necessari". Il segretario provinciale ha anche escluso la necessità di un intervento di Pittalis e Tedde, sottolineando che entrambi condividono il suo ragionamento.

Ancora più dura la replica del segretario cittadino di Forza Italia, Andrea Delogu, che bolla il comunicato di Fratelli d’Italia come frutto di una lettura "errata e fuorviante" delle dichiarazioni di Maieli e Terrosu. "Nel leggerlo, il primo pensiero è stato quello di ricondurlo alla spensieratezza dell’atmosfera carnevalesca" ironizza Delogu, smontando le accuse di ambiguità.

"Forza Italia – prosegue il segretario cittadino – è sempre stata una forza politica del fare, non del dire. Crediamo che su grandi temi come il piano strategico di Alghero le barriere ideologiche vadano superate per il bene comune, ma questo non significa tradire la nostra identità. Siamo e restiamo il punto di riferimento dell’elettorato moderato e di centrodestra, come confermato dalle ultime elezioni regionali e comunali".

Delogu respinge con fermezza ogni sospetto di doppiogiochismo: "Gli algheresi ci riconoscono come la forza politica alternativa all’amministrazione Cacciotto, senza sotterfugi né atteggiamenti obliqui. Il nostro impegno quotidiano per la città lo dimostra". Poi il messaggio finale, diretto a Fratelli d’Italia: "L’ambiguità non è di casa nel nostro partito e non lo sarà mai. Speriamo che lo stesso accada in tutte le forze politiche, vicine e lontane".

Forza Italia si smarca così dall’attacco di Fratelli d’Italia e rilancia la sfida: costruire un nuovo centrodestra compatto, senza ammiccamenti né divisioni interne, con l’obiettivo di tornare al governo di Alghero. Ma la tensione tra gli alleati resta alta, e la polemica difficilmente si spegnerà qui.