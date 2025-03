Alghero, manutenzioni in corso: il piano settimanale dell’amministrazione

Non mancano gli interventi nelle scuole. Alla Scuola dell’Infanzia Sant’Anna, l’amministrazione ha avviato la manutenzione di infissi e zanzariere, la sostituzione della cinghia delle tapparelle e la riparazione della ringhiera dello scivolo d’ingresso. Lavori simili sono in corso anche alla Scuola Primaria di via Grazia Deledda e alla Scuola Media di Santa Maria la Palma, dove si sta procedendo alla verifica delle porte, dei telai e della griglia d’ingresso. In via Mattei, alla scuola Argillera, è prevista la sostituzione delle maniglie delle finestre e la manutenzione generale degli infissi, mentre in via Garibaldi si sta procedendo alla tinteggiatura e alla sistemazione delle panchine. Infine, alla Scuola Asfodelo 1 e 2, così come alla Scuola Media Santa Maria la Palma, sono in corso lavori di manutenzione degli impianti idrici. L’Assessorato alle Manutenzioni ricorda che la programmazione potrebbe subire modifiche in corso d’opera e che l’aggiornamento del piano degli interventi avviene su base settimanale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è garantire un miglior decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici, con un’attenzione particolare agli ambienti scolastici e alle aree verdi della città.

Prosegue il piano di manutenzioni predisposto dall’Assessorato alle Manutenzioni e Opere Pubbliche del Comune di Alghero, guidato dal vicesindaco Francesco Marinaro. Gli interventi, programmati fino al 7 marzo, riguardano sia il verde pubblico che la manutenzione degli edifici scolastici, delle infrastrutture viarie e dell’arredo urbano. Secondo il calendario diffuso dall’amministrazione comunale, numerosi interventi di sfalcio e rasatura delle aree verdi sono in corso in diversi punti della città, tra cui la Rotatoria dei Due Mari, Parco Caria, Giardini Manno, Scuola Media di via XX Settembre, Giardini Lepanto-Cecchini, via Vittorio Emanuele e Piazza Maria Carta. In via Vittorio Veneto si sta invece procedendo alla potatura degli alberi, mentre in Piazza della Mercede sono in corso attività di sfalcio e sradicamento delle erbacce nelle formelle stradali. Oltre agli interventi sul verde, sono in atto diverse opere di manutenzione straordinaria. Tra queste, l’ultimazione del cantiere per la riqualificazione del Parco Caragol, il ripristino della facciata e dei pluviali del nido di via Giovanni XXIII, e una serie di interventi strutturali alla Scuola Media di via Biasi-Satta, dove sono in corso lavori di consolidamento murario, impermeabilizzazione e manutenzione generale degli spazi scolastici. Sul fronte della viabilità urbana, il programma prevede il ripristino dei marciapiedi e delle cordonate in via Nazioni Unite, via degli Orti e via Ales, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale in via Garibaldi.