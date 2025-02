Sanità in Sardegna, Pittalis interroga il Ministro: “Parole inaccettabili dell’Assessore Bartolazzi”

L’onorevole Pietro Pittalis ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, chiedendo chiarimenti sulle dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Marcello Bartolazzi, pronunciate durante la discussione in Consiglio regionale sul disegno di legge per la riorganizzazione del sistema sanitario.

Secondo quanto riportato, Bartolazzi avrebbe espresso parole fortemente offensive nei confronti della categoria medica, chiudendo il proprio intervento con un’affermazione destinata a sollevare polemiche: “Vorrei rinascere in una regione dove se porti un figlio all’ospedale per un’operazione di tonsillite, ne esce vivo”.

Un riferimento implicito – secondo Pittalis – al drammatico caso di Natalie Tanda, la bambina di otto anni di Villanova Monteleone deceduta lo scorso 8 febbraio all’ospedale civile di Alghero per complicanze sorte dopo un intervento alle tonsille. Un episodio su cui la Procura di Sassari ha avviato un’inchiesta ancora in corso, con l’obiettivo di chiarire le cause del decesso.

L’uso di un dramma umano per fini politici è ritenuto inaccettabile da Pittalis, che accusa l’Assessore di gettare discredito sull’intero sistema sanitario regionale, mettendo sotto accusa in modo indiscriminato l’operato di medici e personale sanitario.

L’interrogazione chiede al Ministro della Salute di verificare lo stato della sanità in Sardegna e di valutare se sia opportuno intervenire per difendere il lavoro dei professionisti sanitari dagli attacchi che mettono in discussione la loro professionalità e il loro operato.