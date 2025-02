Alghero: confronto con i consorzi sulle criticità della quattro corsie

Di fronte a queste istanze, il sindaco Cacciotto e il presidente Pirisi hanno ribadito l’impegno dell’amministrazione nel “monitorare da vicino l’andamento dei lavori” e nel “segnalare tempestivamente alla ditta appaltatrice, l’Aleandri S.p.A., eventuali problematiche riscontrate”. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire “il minor disagio possibile alla cittadinanza”, affinché il completamento dell’opera non si traduca in un percorso ad ostacoli per chi abita lungo il tracciato. L’amministrazione ha assicurato che continuerà a “seguire con attenzione l’evolversi della situazione e adottare le misure necessarie per tutelare il territorio e i suoi abitanti”. Un impegno che ora dovrà tradursi in azioni concrete, perché la realizzazione della quattro corsie, se da un lato rappresenta un passo avanti per la mobilità dell’intero territorio, dall’altro non può ignorare le esigenze di chi si trova a convivere con i cantieri e le loro inevitabili conseguenze.

L’amministrazione comunale di Alghero ha aperto un tavolo di confronto con i rappresentanti delle strade consortili interessate dai lavori della strada a quattro corsie Alghero-Sassari, un’infrastruttura attesa ma che, nella sua realizzazione, sta generando diverse problematiche per le comunità locali. All’incontro, svoltosi nella sala riunioni del sindaco, erano presenti il primo cittadino Raimondo Cacciotto, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi e i referenti dei consorzi di Figu Ruia, Punta Moro, Ungias, Poneddu Pontet e Mont'Agnese. Sul tavolo, una serie di questioni che toccano direttamente la vivibilità e l’accessibilità delle aree consortili, messe in difficoltà dai lavori in corso. La discussione si è incentrata su quattro aspetti principali: le criticità legate alla viabilità interna, l’utilizzo improprio delle strade consortili e dei ponti, i disagi arrecati ai residenti e la necessità di individuare percorsi alternativi fino alla conclusione dell’opera. Si tratta di questioni che preoccupano chi vive nelle aree coinvolte, perché incidono direttamente sulla loro quotidianità e sul diritto alla mobilità.