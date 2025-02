Alghero, Mulas e Moro chiedono un nuovo Istituto Alberghiero: pressing sulla Regione

L’Istituto Alberghiero di Alghero continua a perdere iscritti e opera in condizioni strutturali inadeguate. Le classi sono divise tra più sedi, il convitto di via Tarragona è insufficiente e la scuola non dispone dei servizi necessari per un’offerta formativa moderna. Per affrontare il problema, i consiglieri comunali Christian Mulas e Giampietro Moro hanno presentato un ordine del giorno che impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con la Regione Sardegna per la costruzione di un nuovo plesso scolastico.

L’idea riprende un emendamento del 2011, firmato dai consiglieri regionali Carlo Sechi, Pietrino Fois e Mario Bruno, che prevedeva la realizzazione di un nuovo Istituto Alberghiero finanziato attraverso la vendita dell’ex Hotel Esit. Tuttavia, il progetto non è mai stato attuato e la scuola ha continuato a operare in condizioni precarie.

L’ordine del giorno presentato in Consiglio chiede all’amministrazione di:

Verificare le condizioni del convitto di via Tarragona con un sopralluogo con il dirigente scolastico;

Valutare la possibilità di aprire la struttura ad altri studenti delle superiori;

Sollecitare formalmente la Regione Sardegna per ottenere i finanziamenti necessari alla costruzione del nuovo istituto;

Coinvolgere gli operatori turistici e del settore alberghiero per allineare l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro.

Ora si attende una risposta da parte della Regione.