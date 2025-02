Alghero guarda al futuro: strategie innovative per attrarre nuovi residenti e investimenti

Alghero punta a diventare un polo strategico per l'innovazione e lo sviluppo, integrando il proprio patrimonio naturalistico, culturale e identitario con il sistema del Nord Ovest Sardegna. L'amministrazione comunale, nell'ambito del programma "People Strategy, attrattività territoriale e ricerca scientifica", intende contrastare il calo demografico e favorire la crescita economica e sociale attraverso politiche mirate a migliorare la qualità della vita e rendere il territorio più attrattivo per giovani, famiglie, ricercatori e imprese.

"Alghero guarda a una nuova prospettiva di sviluppo: integrare il proprio patrimonio naturalistico, storico, culturale, identitario, con l'intero sistema Nord Ovest della Sardegna per diventare città Hub dell'Innovazione" ha dichiarato l'Assessore al Bilancio.

Mercoledì scorso, nella sede di Porta Terra, si è svolto un incontro strategico con la Fondazione Bruno Kessler, eccellenza europea nel campo della ricerca e dell'innovazione. Presenti all'incontro il Sindaco Raimondo Cacciotto, gli Assessori Enrico Daga e Maria Grazia Salaris, l'Assessore Ornella Piras, il Vice Sindaco Avv. Francesco Marinaro, dirigenti comunali e funzionari, il dirigente apicale della Rete Metropolitana del Nord Ovest Sardegna dott. Mariano Mariani, il coordinatore del Tavolo Istituzioni Parti Sociali per lo Sviluppo del Nord Ovest della Sardegna (TIPS) dott. Sergio Salis, l'Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche dott. Gavino Sini accompagnato dalle dott.sse Tonina Roggio e Daniela Pagnozzi, il dott. Michele Boella, componente del gruppo tecnico Aerospace di Confindustria Nazionale, e i referenti dell'Ufficio Politiche Familiari Mauro e Filomena Ledda. Presenti anche il delegato per la Sardegna del principale player nelle vendite online per il settore extra-ricettivo, dott. Massimo Cossu.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore ha sottolineato che "le politiche strutturate a misura di famiglia saranno poste a sostegno dello sviluppo economico" e che "la qualità della vita, le sue infrastrutture, un territorio ricco di bellezza a forte vocazione identitaria, rappresentano un punto di forza, un grande attrattore capace di favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività scientifiche e produttive nei diversi ambiti".

Durante l'incontro è stata discussa la possibilità di una collaborazione tra il Comune di Alghero e la Fondazione Bruno Kessler per sviluppare strategie innovative finalizzate a contrastare il decremento demografico e valorizzare il capitale umano del territorio. L'obiettivo è strutturare politiche concrete per incentivare la residenzialità, sostenere la ricerca e l'innovazione, e attrarre nuovi modelli di investimento nel settore della ricerca applicata, ponendo la persona al centro dello sviluppo.

A presentare un'analisi sul contesto e sulle opportunità di sviluppo legate a un'alleanza con la Sardegna è stato Luciano Malfer, manager della Fondazione Bruno Kessler, che ha sottolineato "il ruolo strategico delle politiche per il benessere familiare come leva per lo sviluppo economico e sociale". L'amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a trasformare Alghero in una città hub per l'innovazione, rafforzando il dialogo con il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni per costruire un futuro di sviluppo sostenibile e attrattivo.