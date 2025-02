Alghero: Alessandro Cocco contro l’assessore Daga, "un politico che mente senza imbarazzo e con tanta naturalezza"

“Tutto secondo programma, quando Daga ancora cercava di capire la differenza tra una delibera e una determina”, prosegue Cocco, in un affondo che mette in discussione la preparazione e la gestione dell’assessore. Il capogruppo di Fratelli d’Italia si scaglia contro quello che definisce “un politico che mente senza imbarazzo e con tanta naturalezza”, aggiungendo che per questo motivo “Daga è inaffidabile e va allontanato il prima possibile dalla gestione della cosa pubblica”. Cocco non manca di sottolineare il passato elettorale dell’assessore: “Anni fa qualcuno avrebbe chiesto: comprereste da Daga un’auto usata? La domanda è del tutto retorica. Lo sappiamo, perché quando Daga ha provato a fare il sindaco, è stato bocciato sonoramente per ben due volte.” Parole dure e senza sconti, che preannunciano un acceso confronto politico sui temi delle opere pubbliche e della loro gestione nell’amministrazione Cacciotto.

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Alghero, Alessandro Cocco, non risparmia parole dure nei confronti dell’assessore Enrico Daga, criticando duramente le sue recenti dichiarazioni e la gestione delle opere pubbliche. “Dopo aver usurpato la delega alle opere pubbliche e dopo aver raccontato fantasie sulla piscina scoperta, Daga si agita e prova a riprendersi, ma con la sua solita faccia tosta inserisce tra le incompiute Caval Marì e il Forte della Maddalena, due progetti che in realtà sono stati voluti e avviati dall’amministrazione di centrodestra e che procedono nei tempi e modi previsti da noi”, accusa Cocco. Nel dettaglio, il consigliere ricorda che i lavori presso il Forte della Maddalena, per cui il progetto definitivo era stato approvato a luglio 2023 e la gara d’appalto aggiudicata il 9 novembre 2023, sono regolarmente partiti lo scorso luglio.