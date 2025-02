Siniscola sotto assedio: il PD di Nuoro chiede azioni urgenti contro la violenza

Il partito si è detto pronto a sostenere iniziative locali, ma richiama con forza il governo regionale e nazionale: «L’invio temporaneo di unità delle forze dell’ordine non basta. Serve un piano strutturale di rafforzamento della sicurezza, accompagnato da interventi per supportare la comunità locale e affrontare le cause profonde del disagio sociale», ha aggiunto Marongiu. La segretaria dem ha anche accolto l’appello del sindacato di polizia Equilibrio Sicurezza, che ha evidenziato la necessità di un maggiore supporto operativo per contrastare il clima di paura che sta soffocando la Baronia. «Non possiamo permettere che questa escalation di violenza comprometta il futuro di Siniscola, un centro strategico per l’intera Provincia di Nuoro», ha concluso Marongiu.

Con oltre 30 attentati registrati nel 2024 e 6 episodi già avvenuti nel primo mese del 2025, la Baronia si trova a fronteggiare una grave emergenza di sicurezza. Il Partito Democratico della Provincia di Nuoro, tramite la segretaria provinciale Marilisa Marongiu, ha lanciato un appello alle istituzioni per mettere in campo interventi immediati e concreti. «La violenza è spesso l’espressione esasperata di un malessere sociale e, quando una comunità arriva a manifestare il proprio disagio in questa forma, è dovere di tutte le istituzioni fermarsi a riflettere e agire», afferma Marongiu, sottolineando il sostegno del PD all’amministrazione comunale di Siniscola, chiamata ad assumere un ruolo attivo per arginare il fenomeno.