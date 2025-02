Piscina Comunale. Forza Italia Alghero: basta con i video ad effetto, le chiacchiere e i piagnistei. La Giunta Cacciotto pensi seriamente alla conclusione dei lavori della piscina coperta

Annuncio privo di supporto e indagine tecnica, che serve solo a nascondere l’incapacità di intervenire. Ma il medesimo assessore racconta che la recinzione è crollata, fingendo di non sapere che è crollata cinque mesi fa e che da allora nulla è stato fatto. E dimentica di dire che la piscina è occupata da alcuni mesi e che viene costantemente vandalizzata senza che la Giunta Cacciotto sia intervenuta. Forza Italia -commentano i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Ansini e Bardino- ha già proposto un proprio emendamento che verrà discusso dal Consiglio Comunale martedì, che permetterebbe di far aprire la piscina comunale scoperta prima dell’estate, nonché il completamento della piscina comunale coperta in tempi brevi con avvio dei lavori già da quest’anno. E’ giunto il momento che la Giunta Cacciotto abbandoni i proclami faziosi ed eviti di divulgare notizie non veritiere che favoriscono la disinformazione, creano confusione e false aspettative. Auspichiamo, pertanto, che il consiglio comunale recepisca la proposta di Forza Italia, nell’interesse di tutti gli algheresi- concludono i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino, Ansini.”

Sul tema delle opere pubbliche la Giunta Cacciotto continua ad abbaiare alla luna e a buttare “fumo mediatico” negli occhi degli algheresi per nascondere l’incapacità di intervenire e prospettare soluzioni. Attività incrementate alla ennesima potenza in relazione all’impianto natatorio comunale, abbandonato tristemente al suo destino da settembre dello scorso anno, dopo le competizioni internazionali organizzate dal centrodestra cittadino con la collaborazione del Presidente della FIN Paolo Barelli e l’iniziativa del Comitato regionale. Una inerzia intollerabile, rotta solo da periodici visionari proclami che non indicano soluzioni, tempi, risorse e realizzazione degli interventi necessari alla riqualificazione dell’impianto natatorio. Oggi apprendiamo che un assessore della Giunta Cacciotto ha annunciato che la piscina comunale scoperta, che da anni accoglie anche eventi internazionali, ha grossi problemi strutturali.