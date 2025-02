Alghero, Orizzonte Comune chiede incontro urgente sulla sicurezza e il distaccamento dei Vigili del Fuoco

Orizzonte Comune sottolinea l'importanza del terreno già messo a disposizione dal Comune per la costruzione della nuova caserma, un passo che però necessita di essere accompagnato da risposte immediate e risolutive. "Il distaccamento di Alghero ha visto un aumento di categoria, e con quasi 2.000 interventi all’anno è uno dei più operativi dopo le sedi centrali di Sassari e Olbia", prosegue la nota. La sicurezza dei cittadini, si ribadisce, "non ha né colori né bandiere". L'appello, dunque, non è rivolto solo alle istituzioni locali ma a tutte le forze politiche, affinché si lavori insieme per dotare i Vigili del Fuoco di Alghero delle risorse necessarie per garantire un servizio efficace. L’incontro richiesto sarà l’occasione per fare chiarezza sullo stato dei lavori e sulla possibilità di colmare rapidamente le carenze operative.

Alla luce del grave incendio divampato nella notte nel centro storico di Alghero, il coordinamento cittadino di Orizzonte Comune ha sollecitato un incontro pubblico e urgente con il sindaco Raimondo Cacciotto e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari. La richiesta mira a discutere le gravi carenze strutturali del distaccamento cittadino, che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini. "Alghero è una città di oltre 45 mila abitanti, con palazzi che superano il terzo piano, due ospedali e numerosi alberghi", si legge nella nota del coordinamento. Tuttavia, il distaccamento locale è privo di strumenti essenziali per operazioni di emergenza, come un’autoscala e un’autobotte di grande capacità. L’incendio della scorsa notte, in cui un uomo è stato salvato grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, ha evidenziato quanto queste mancanze possano rappresentare un rischio concreto.