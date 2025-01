Uniti per Alessandra Todde: Registro tumori sardo, una battaglia per la vita

Una situazione che, come ha dichiarato l’On. Giuseppe Frau, «non possiamo più tollerare». Secondo l’esponente politico, «il Registro Tumori non deve essere visto come un archivio di numeri, ma come una chiave per pianificare interventi mirati e salvare vite umane.» L’On. Sebastian Cocco ha incalzato: «I ritardi nell’attivazione del registro sono ormai incomprensibili. Non possiamo permettere che un tale strumento resti incompleto mentre i cittadini sardi continuano a pagare un prezzo altissimo.» La mozione chiede alla Giunta Regionale di completare l’attivazione del Registro Tumori, assicurare il pieno flusso informativo, istituire un Comitato Scientifico Regionale e adottare provvedimenti immediati per migliorare le risorse umane e tecnologiche. Durante la conferenza, l’On. Valdo Di Nolfo ha evidenziato: «Ogni giorno perso rappresenta un’occasione mancata per salvare vite. La Sardegna ha già pagato un prezzo enorme a causa delle servitù industriali e militari. Investire nel Registro Tumori significa investire nella salute dei cittadini.» In chiusura, il gruppo "Uniti per Alessandra Todde" ha ribadito la propria determinazione nel portare avanti questa battaglia. «Superiamo le divisioni politiche – ha concluso Frau – e concentriamoci su quello che davvero conta: la vita delle persone.»

Un appello accorato e una mozione concreta: così il gruppo consiliare "Uniti per Alessandra Todde" intende spingere la Regione Sardegna a completare e potenziare il Registro Tumori regionale, uno strumento fondamentale per la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche. Durante la conferenza stampa di questa mattina, gli Onorevoli Giuseppe Frau, Sebastian Cocco e Valdo Di Nolfo hanno sottolineato l’urgenza dell’intervento, illustrando una situazione preoccupante per l’isola, dove i tumori rappresentano la prima causa di morte. Il Registro Tumori, istituito nel 2012, presenta ancora oggi criticità evidenti, in particolare nel Sud Sardegna, dove la mancata operatività del sistema sta rallentando la capacità di monitoraggio e prevenzione. Una carenza aggravata dalla cronica riduzione di personale sanitario e dal ridimensionamento dei servizi assistenziali, che secondo gli intervenuti non fa che alimentare un circolo vizioso. Nel corso dell’incontro, i consiglieri hanno portato dati significativi: il tasso di mortalità per tumori in Sardegna nel 2021 ha raggiunto il 33,01%, superando la media nazionale del 29,4%.