Alghero, sanità, la maggioranza replica all'opposizione: "Strumentalizzazioni inaccettabili"

"Le parole del Sindaco durante l’audizione nella VI Commissione Salute e Politiche Sociali a Cagliari – peraltro anticipate nel corso della Commissione consiliare di lunedì – sono del tutto coerenti con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale. Chi decanta unità e cerca invece divisioni è proprio una parte dell'opposizione, accecata da contrapposizioni politiche che mal si sposano con la ricerca del bene comune e la necessità di garantire la qualità dei servizi sanitari nel nostro territorio". La nota ribadisce che il tema della sanità non deve trasformarsi in un terreno di scontro politico, ma deve restare una priorità condivisa per difendere il diritto fondamentale dei cittadini a cure di qualità. "L'audizione di ieri a Cagliari è stata un'occasione per portare all'attenzione le problematiche di un sistema sanitario in difficoltà, che necessita di interventi urgenti e condivisi". Infine, i partiti di maggioranza ringraziano il consigliere Fadda per aver preso le distanze dalle polemiche, riconoscendo la necessità di un confronto serio e costruttivo per il bene della comunità. Il comunicato è firmato questa volta da tutte le forze politiche della maggioranza, tra cui AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Partito Democratico e Orizzonte Comune.

I partiti di maggioranza rispondono con fermezza alle accuse mosse da una parte dell'opposizione sul tema della sanità, esprimendo stupore per dichiarazioni ritenute distorte e strumentali. "Crea stupore sentire le dichiarazioni sgangherate di una parte dell'opposizione, che interpreta liberamente e a proprio piacimento le parole del Sindaco, probabilmente senza neanche rileggere gli atti consiliari" si legge nella nota congiunta. La maggioranza sottolinea come l'unità tanto invocata dall'opposizione dovrebbe basarsi su una corretta interpretazione dei fatti e non su strumentalizzazioni.