Politica Maristella, dopo sette mesi l'acqua torna potabile: Di Nolfo promette vigilanza

CAGLIARI – Dopo sette mesi di disagi, l'acqua torna potabile nella borgata di Maristella, ad Alghero. «I continui solleciti hanno portato al risultato sperato. Ora continuiamo sulla strada del diritto all'acqua pubblica, pulita e accessibile a tutte e tutti» – così ha commentato il Consigliere Regionale Valdo Di Nolfo, unico rappresentante algherese in Consiglio regionale, dopo la notizia del rientro dei parametri. Di Nolfo si è complimentato con la nuova gestione di Abbanoa, targata centrosinistra, per l’attenzione dedicata alla risoluzione del problema, ma ha sottolineato che il risultato ottenuto è solo un punto di partenza: «Questo rappresenta un passo importante, ma ancora parziale. A breve arriveranno i miglioramenti tecnologici previsti, ma la vera soluzione resta la sostituzione delle condotte». La sostituzione delle condotte, richiesta da tutti i 500 cittadini della borgata, è considerata la soluzione definitiva per evitare il ripetersi della situazione. Di Nolfo ha ribadito il proprio impegno: «Continuerò a vigilare e a sollecitare affinché si raggiunga questo obiettivo». Un messaggio chiaro che conferma l’impegno del consigliere regionale a favore di un servizio idrico efficiente e sicuro per la comunità di Maristella.