Fratelli d’Italia ad Alghero, nuovo coordinamento: Pino Cardi subentra a Marco Di Gangi

Interventi significativi sono stati quelli di Alessio Auriemma, a proposito del coinvolgimento delle nuove generazioni, di Alessandro Cocco, che ha sottolineato “il ruolo del lavoro istituzionale,” e di Walter Noli, coordinatore di Gioventù Nazionale, che ha evidenziato “il contributo strategico dei giovani.” Con l’elezione del nuovo coordinamento, che accoglie – oltre allo stesso Di Gangi e ad Alessandro Cocco – Alessio Auriemma, Maurizio Papa, Andrea Salis e Gigi Gavitelli, il partito ribadisce di voler “combinare radicamento e dinamismo per affrontare le sfide future.”

Si è svolto ad Alghero il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, coordinato dalla dirigente provinciale Daniela Nurra, che ha segnato “un momento cruciale di crescita e consolidamento” per il partito. Alla riunione, come evidenziato nel comunicato stampa ufficiale, “la partecipazione di figure di rilievo, tra cui l’On. Barbara Polo, l’On. Francesca Masala, Luca Babudieri, Massimiliano Fadda e Michele Pais, ha confermato il ruolo centrale del partito nel panorama politico locale.” Il passaggio di testimone tra Marco Di Gangi e il nuovo coordinatore cittadino, Pino Cardi, è stato descritto come “un momento simbolico che ha sancito la continuità e la volontà di costruire una comunità coesa e resiliente.” Nel suo discorso di chiusura, Cardi ha sottolineato che “Fratelli d’Italia ad Alghero è compatto e determinato, senza spazio per divisioni.” Durante l’incontro, si legge nel comunicato, “Barbara Polo e Francesca Masala hanno ribadito l’importanza del radicamento territoriale e della coesione interna,” mentre Marco Di Gangi ha espresso piena fiducia nella nuova squadra.