C’eravamo tanto amati: Martinelli contro i 'vecchi galli' dell'opposizione sul Palazzo dei Congressi

Le parole di Martinelli sono un attacco diretto e non lasciano spazio a interpretazioni. "È un dato di fatto che il finanziamento di 3 milioni sia stato deciso dalla passata amministrazione regionale su richiesta della Giunta Conoci, grazie all’assessore Chessa," scrive Martinelli nel comunicato.





"È di cattivo gusto la corsa per aggiudicarsi i meriti da parte di un paio di vecchi galli dell’opposizione cittadina, come se quel finanziamento fosse una loro elargizione personale." Martinelli rivendica la continuità amministrativa come elemento chiave, sostenendo che l'attuale giunta stia portando avanti quanto avviato dalla precedente, con il contributo dell’assessore vicesindaco Francesco Marinaro: "L’attuale intervento al Palazzo dei Congressi va in continuità con i precedenti, e noi, che abbiamo fatto parte di entrambe le amministrazioni, ne siamo garanti."





Ma non si limita a rivendicare il lavoro svolto. Martinelli accusa apertamente Forza Italia di aver ostacolato i progressi: "La programmazione e i lavori sono andati avanti con maggiore celerità dopo la defenestrazione dell’assessore forzista. Non è un caso che tutto ciò che era seguito da Forza Italia sia poi stato portato a termine più rapidamente."





Forza Italia non si è fatta attendere e ha risposto con un post su facebook provocatorio: "Mai abbiamo votato contro la Giunta di centrodestra nella precedente legislatura. Siamo ragionevolmente certi della buona fede di Martinelli, assente dalla scena politica da un decennio. È evidente che qualcuno lo ha male informato o strumentalmente 'imbeccato'. E non involontariamente." Parole taglienti, che mirano a delegittimare Martinelli come figura informata sui fatti.





Lo scontro sul Palazzo dei Congressi mette in evidenza vecchie rivalità e nuove dinamiche politiche. Martinelli non risparmia critiche agli ex alleati, accusandoli di ostentare superiorità e attribuirsi meriti individuali per mascherare quella che definisce "la loro debolezza politica e amministrativa, sancita dalle ultime elezioni". Dall’altro lato, Forza Italia si arrocca su una difesa ironica, sottolineando l’assenza di Martinelli dalla scena politica negli ultimi anni.





Il Palazzo dei Congressi, che avrebbe dovuto rappresentare un rilancio culturale e turistico per Alghero, continua a essere al centro di polemiche e recriminazioni dalla sua costruzione allo stato di semiabbandono odierno. Resta da vedere se il futuro di questa struttura potrà finalmente andare oltre il passato di divisioni e accuse, diventando davvero il punto di riferimento che era stato promesso ai cittadini e non continuare ad essere la cattedrale nel deserto algherese che, a parte per qualche rattoppo qua e là, si sgretola ogni giorno di più.

