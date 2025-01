Sassari-Olbia, completamento della 4 corsie e inizio dei lavori sulla Sassari-Alghero: le reazioni politiche

Fratelli d’Italia, attraverso il suo circolo di Alghero, ha sottolineato come la realizzazione della Sassari-Olbia sia un risultato che va oltre le divisioni politiche, rimarcando la necessità di una collaborazione tra tutte le forze per il bene del territorio. Il comunicato del partito evidenzia come l'opera, che rappresenta una svolta cruciale per la viabilità del nord Sardegna, sia stata portata a termine grazie all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Alla cerimonia di inaugurazione, il Presidente della Commissione Opere Pubbliche della Camera, Mauro Rotelli, ha ribadito come l'opera non debba essere vista sotto un’ottica partitica, ma come un risultato tangibile per il territorio. “Il vero nemico dello sviluppo – ha dichiarato – è il no pregiudiziale alle infrastrutture. Senza queste, non possiamo pensare a una crescita economica”. Nel contempo, la stessa delegazione di Fratelli d’Italia ha effettuato un sopralluogo sulla Sassari-Alghero, ricordando come, grazie all’impegno dell’amministrazione di centrodestra guidata da Mario Conoci, siano stati sbloccati i lavori per il completamento dell’ultimo tratto della strada. Il comunicato annuncia che i lavori partiranno nei prossimi mesi, rispondendo così alle necessità di cittadini, imprese e turisti.





Lega: “Dalle parole ai fatti”. La Lega, attraverso le dichiarazioni di Michele Pais, ha rivendicato il proprio ruolo nell’avanzamento delle opere infrastrutturali. Il deputato ha sottolineato l’impegno costante del governo, con il supporto del Ministro Matteo Salvini, nel garantire i finanziamenti per il completamento della Sassari-Alghero, definendo l’opera come uno dei progetti strategici per il rilancio dell’Isola. Pais ha voluto ringraziare anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessandro Morelli, per il supporto nel seguire i dossier infrastrutturali, evidenziando come la Lega abbia concretamente lavorato per il bene della Sardegna, trasformando le promesse in azioni reali. Una svolta per il nord Sardegna Il completamento della Sassari-Olbia è una pietra miliare per la Sardegna, ma lo è ancor di più per un territorio che, grazie a questa infrastruttura, vedrà aumentare le opportunità di sviluppo economico, facilitare i collegamenti e rendere la zona più accessibile. Allo stesso tempo, la prospettiva di completare la Sassari-Alghero, nonostante le criticità, rappresenta una risposta concreta alle necessità della popolazione e delle imprese. Mentre la politica si confronta sulle responsabilità e sui meriti, è evidente che l’obiettivo comune deve essere quello di portare avanti opere strategiche per il futuro della Sardegna. Con la speranza che il completamento della Sassari-Alghero possa essere la prossima grande realizzazione per l’Isola.

Oggi finalmente, dopo 13 anni, è stato inaugurato il completamento della 4 corsie Sassari-Olbia con un’importante infrastruttura finalmente operativa. Il progetto, che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali, è stato oggetto di un confronto politico acceso, che ha visto Fratelli d’Italia e la Lega esprimersi in merito ai risultati ottenuti e ai prossimi passi per il territorio.