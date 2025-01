Alghero: maggioranza rilancia sulla Secal, obiettivo valorizzazione e razionalizzazione

Tra queste, la sistemazione degli spazi di Sant’Anna per un’accoglienza più decorosa, il completamento dei concorsi che hanno portato a un organico di 15 unità e l’adozione di un nuovo software gestionale per ottimizzare l’accertamento e la riscossione dei tributi. “La collaborazione tra uffici comunali e Secal rappresenta un cambio di passo essenziale per garantire un servizio pubblico più efficiente ed efficace, a beneficio di tutti i cittadini”, si legge nella nota. La maggioranza ha inoltre confermato la volontà di proseguire con la ristrutturazione dei locali di via Michelangelo, individuati come destinazione idonea per ospitare la Secal, in un’ottica di razionalizzazione complessiva degli uffici comunali. “Questi interventi dimostrano la nostra determinazione nel fornire alla Secal tutti gli strumenti necessari per operare al meglio, garantendo un servizio basilare che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sul bilancio comunale”, conclude il comunicato.

Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato ieri un ordine del giorno sulla Secal, la società incaricata della gestione delle entrate tributarie, che rappresenta il 40% delle entrate comunali. La maggioranza, composta da AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Partito Democratico e Orizzonte Comune, ha ribadito il proprio impegno per il rilancio di questa realtà strategica. Secondo quanto comunicato, l’Amministrazione guidata dal sindaco e per tramite dell’assessore alle finanze e al bilancio Daga ha intrapreso, fin dall’insediamento, una serie di azioni volte alla valorizzazione della Secal.