Castelsardo, scontro in Consiglio Comunale: l’opposizione accusa la sindaca di irregolarità amministrative

“Basta leggere il verbale della commissione per avere conferma di quanto accaduto”, afferma il gruppo, precisando che quel verbale è tuttora in attesa di essere consegnato. L’opposizione accusa anche un mancato rispetto delle interrogazioni presentate, rimaste senza risposta per mesi, e di richieste di accesso agli atti inevase nonostante i tempi previsti dalla legge. Tra i casi citati, il mancato svolgimento del Premio Giornalistico e l’apposizione arbitraria di lucchetti ai campi da tennis. “Stiamo assistendo a una fiera dell’improvvisazione, del dilettantismo e dell’arroganza”, continua la nota, puntando il dito contro un’amministrazione che, secondo l’opposizione, si era presentata come garante di trasparenza e partecipazione ma che oggi dimostrerebbe incoerenza rispetto agli impegni presi in campagna elettorale. Il gruppo consiliare chiude con un duro affondo: “La capacità di un’amministrazione si misura anche nel garantire la partecipazione delle minoranze, ma fino a oggi il comportamento tenuto dalla maggioranza dimostra una chiara incapacità di governare”. Lo scontro politico a Castelsardo sembra destinato a proseguire, con l’opposizione che promette di continuare a vigilare sull’operato della maggioranza.

A Castelsardo si riaccende lo scontro tra la maggioranza e l’opposizione. Il gruppo consiliare “Castelsardo Bene Comune”, guidato da Antonio Maria Capula, risponde alle dichiarazioni della sindaca, respingendo con forza le accuse di mistificazione e sottolineando presunte irregolarità nella gestione amministrativa. “Respingiamo le accuse gratuite della sindaca, non supportate da casi concreti. Invitiamo lei e il suo gruppo al rispetto delle leggi e dei regolamenti”, afferma il gruppo in una nota. L’opposizione denuncia ripetute violazioni, tra cui la mancata disponibilità degli atti nei tempi previsti, che avrebbe portato al rinvio di diversi punti all’ordine del giorno in sede di Consiglio Comunale. In particolare, il gruppo consiliare sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla sindaca, gli atti non sarebbero stati depositati entro le 48 ore precedenti la seduta, come previsto dal regolamento. Inoltre, gli stessi documenti non sarebbero stati messi a disposizione nemmeno durante i lavori delle commissioni consiliari.