Sulcis Iglesiente, Regione e Comuni insieme per il rilancio: programmazione territoriale, Piano Sulcis e Just Transition Fund

L’incontro, ospitato nell’aula consiliare del Comune di Carbonia, ha visto la partecipazione di consiglieri regionali del territorio, tecnici del Centro Regionale di Programmazione e rappresentanti di enti locali e associazioni. L’obiettivo condiviso è stato quello di delineare strategie concrete per migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo, anche in termini occupazionali. Secondo l’assessore Meloni, la chiave sarà presentare progetti concreti e sostenibili, in grado di generare benefici duraturi per la popolazione. “Abbiamo sviluppato nuovi strumenti per un’azione progettuale più efficace – ha aggiunto –. La Regione è pronta, ora spetta ai territori fare la propria parte”. I sindaci intervenuti hanno manifestato piena disponibilità a collaborare, portando avanti un modello di progettazione partecipata che ANCI Sardegna ha già valutato positivamente in altre aree dell’isola. Un approccio che mira a valorizzare le specificità del territorio, integrando le necessità locali con una visione di sviluppo sostenibile. Con il supporto del Piano Sulcis e del Just Transition Fund, il Sulcis Iglesiente si trova davanti a un’opportunità concreta per trasformare le promesse in realtà, restituendo al territorio la centralità che merita.

Ieri si è svolto un incontro significativo per il futuro del Sulcis Iglesiente, durante il quale gli assessori regionali Giuseppe Meloni (Programmazione) ed Emanuele Cani (Industria) hanno incontrato i 23 sindaci del territorio. Al centro della discussione, le risorse della Programmazione Territoriale, del Piano Sulcis e del Just Transition Fund, strumenti chiave per rilanciare un’area ricca di potenzialità ma segnata da difficoltà socioeconomiche persistenti. “C’è la mia piena disponibilità e quella della Giunta a costruire un percorso di co-progettazione per il Sulcis Iglesiente – ha dichiarato Meloni –. È necessario e non più rimandabile avviare uno sviluppo locale che coinvolga le comunità, promuovendo azioni condivise con i comuni attraverso un approccio integrato”. L’assessore Cani ha ribadito l’impegno della Regione: “Nonostante le difficoltà, il Sulcis Iglesiente conserva importanti potenzialità di crescita. La Regione Sardegna metterà in campo tutte le risorse disponibili per affrontare questa sfida”.