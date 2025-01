Cagliari e il sostegno ai Palestinesi come ordine del giorno in consiglio comunale

La sua importanza risiede più nel simbolismo e nella dichiarazione di principio che in un'azione concreta. La questione diventa più complessa quando consideriamo il contesto internazionale. Con la tregua tra Hamas e Israele negoziata dagli USA, l'ordine del giorno di Cagliari non esercita pressione diretta su nessuno degli attori coinvolti. Tuttavia, serve a mantenere viva l'attenzione sulla causa palestinese, dimostrando che l'impegno per la pace e la giustizia non è un fuoco di paglia, ma un principio costante.





Il documento impegna il sindaco Massimo Zedda e la sua Giunta a promuovere iniziative per la pace. Questo potrebbe tradursi in eventi culturali, scambi educativi o progetti di cooperazione volti a creare un dialogo tra le comunità. Non si tratta di un intervento sul campo, ma di un tentativo di influenzare il clima culturale e politico locale, favorendo un approccio pacifico alle controversie internazionali. Inoltre, data la natura degli ordini del giorno, che spesso non vengono tutti discussi in una sola seduta, questo atto rappresenta un impegno a lungo termine. È un segno di continuità, un promemoria che la questione palestinese rimane rilevante per la comunità di Cagliari, anche se non immediatamente attuabile. In definitiva, l'ordine del giorno approvato a Cagliari, pur non avendo un impatto immediato e diretto, è un atto di solidarietà e un'affermazione di principio. È un gesto che, pur nella sua apparente semplicità, contribuisce a mantenere viva la fiamma del sostegno ai palestinesi e libanesi, segnalando che la ricerca della pace è un obiettivo persistente e non negoziabile per la città.

Nel contesto politico di Cagliari, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che esprime solidarietà al popolo palestinese e libanese, riconoscendo formalmente lo Stato di Palestina. Questo atto, proposto dalla consigliera Laura Stochino con il supporto di Francesca Mulas e Davide Carta, ha ottenuto l'approvazione della maggioranza. Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi: cosa implica realmente questo gesto? E in un periodo di tregua tra Hamas e Israele, mediata dagli Stati Uniti, quale significato pratico può avere? Un ordine del giorno è un documento che sancisce le intenzioni politiche di un'assemblea. Nel caso di Cagliari, si tratta di una posizione contro l'uso della violenza come mezzo per risolvere i conflitti, ma non ha un impatto diretto sulla situazione in Medio Oriente.