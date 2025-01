Alghero si prepara al futuro: il Consiglio Comunale convoca la commissione speciale sul treno a idrogeno

La commissione avrà il compito di studiare e definire i dettagli di questa iniziativa, che punta a ridurre l’impatto ambientale del trasporto e a migliorare i collegamenti con l’aeroporto, strategico per l’intero territorio. La seduta del Consiglio Comunale, prevista in prima convocazione fino alle ore 21:00 e in prosecuzione il 21 gennaio, tratterà anche altri temi cruciali. Tra questi, l’approvazione di regolamenti per la gestione del nido d’infanzia, la regolamentazione dei parcheggi negli ospedali per favorire l’accesso ai pazienti, la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e la risoluzione dei ritardi nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, un problema che si protrae ormai da mesi. Ma è il treno a idrogeno a catalizzare l’attenzione.





Questo progetto non è solo un’opportunità tecnologica, ma anche un simbolo di come Alghero possa ambire a essere un punto di riferimento per l’innovazione in Sardegna. L’istituzione della commissione rappresenta il primo passo per dare concretezza a una visione che potrebbe segnare un nuovo corso per la città. La seduta del Consiglio Comunale sarà un banco di prova per la capacità dell’amministrazione di affrontare temi di grande importanza con serietà e lungimiranza. I cittadini attendono risposte e soluzioni, non parole vuote o promesse disattese. Alghero deve scegliere di essere protagonista del cambiamento, o rischia di restare indietro.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Mimmo Pirisi, ha convocato il Consiglio in sessione ordinaria per lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 16:30, presso la Sala Riunioni "Lo Quarter". All’ordine del giorno figurano numerosi temi di interesse cittadino, ma uno in particolare cattura l’attenzione: l’istituzione e la nomina di una commissione speciale sul progetto del collegamento ferroviario tra il centro cittadino e l’aeroporto, con impianto per la produzione di idrogeno. Questo punto rappresenta una svolta potenziale per la città. Il progetto non è solo un’idea ambiziosa, ma un passo concreto verso la modernizzazione della mobilità e la sostenibilità ambientale.