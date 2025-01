Psd’Az sassarese: un’agenda concreta per rilanciare il territorio

La viabilità cittadina, spesso inadeguata e congestionata, è un altro nodo critico che il Psd’Az vuole affrontare, proponendo soluzioni che facilitino il collegamento tra il centro urbano e le aree limitrofe. L’attenzione si è concentrata anche sul turismo, considerato un volano economico fondamentale per Sassari e il suo hinterland. In questo contesto, il rapporto con l’aeroporto di Alghero e il porto di Porto Torres è stato indicato come strategico per potenziare i flussi turistici e creare nuove opportunità di sviluppo. Per dare concretezza a queste analisi, il direttivo ha deciso di organizzare tavole rotonde su ciascun tema, coinvolgendo esperti, cittadini e operatori del settore. L’obiettivo è chiaro: trasformare le idee in azioni, partendo dal confronto diretto con le realtà locali. Non meno rilevante è stata la decisione di aprire la sede del partito ogni giovedì, dalle 16:00 alle 18:30.





Questo spazio sarà dedicato non solo agli iscritti e ai militanti, ma anche a chiunque voglia conoscere il Psd’Az, proporre idee o semplicemente discutere dei problemi del territorio. “Il nostro impegno – ha dichiarato il segretario Lello Masia – è riportare il Psd’Az al centro del dibattito politico sassarese, con azioni concrete che rispondano alle reali esigenze della comunità. Non ci limitiamo alle analisi: vogliamo essere protagonisti del cambiamento”. Con un’agenda ricca di proposte e la volontà di affrontare i problemi con pragmatismo, il Psd’Az Sassarese si prepara a un anno di lavoro intenso, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i cittadini e un motore di crescita per tutto il territorio.

Il 2025 inizia con una scossa politica per il Partito Sardo d’Azione di Sassari, sezione “Futuro e Indipendenza”. La riunione del direttivo, tenutasi venerdì 10 gennaio nella sede di via Roma, ha messo sul tavolo proposte e obiettivi concreti per affrontare le criticità che frenano il territorio sassarese. Guidati dal segretario Lello Masia, i dirigenti Tore Piana, Patrizia Zallu, Roberto Erre, Tore Fois, Giuseppe Desole e Marisa Quadu, insieme al vicepresidente nazionale Giancarlo Acciaro e al presidente nazionale Antonio Moro, hanno delineato un programma che punta al rilancio politico e sociale. Tra i temi centrali dell’incontro, la crisi che attanaglia l’agro sassarese e il settore dell’allevamento, dove le difficoltà legate ai mercati e ai costi di produzione richiedono interventi mirati.