Delibere approvate: la Giunta regionale avvia il 2025 con decisioni sul bilancio previsionale di AREA

La prima delibera stabilisce l’utilizzo di 100mila euro per incentivare il personale tecnico impegnato nell’istruzione di pratiche legate a concessioni energetiche e reti elettriche, in applicazione della legge regionale del 2022. Si tratta di un investimento mirato a valorizzare il lavoro tecnico, spesso sottovalutato ma cruciale per garantire la qualità dei processi autorizzativi. La seconda delibera fissa invece i parametri per includere nel Contratto Collettivo Regionale dei dipendenti regole specifiche sul trattamento economico del personale istruttore in materia di valutazione d’impatto ambientale. La Giunta ha destinato 70mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, assicurando risorse stabili e regole chiare. Inoltre, si propone che i fondi non utilizzati restino disponibili per gli esercizi successivi, evitando sprechi e garantendo flessibilità. Con queste decisioni, la Giunta regionale inaugura il 2025 con un segnale di attenzione verso la programmazione strategica e la valorizzazione del personale tecnico, pilastro del funzionamento della macchina amministrativa.

La prima seduta della Giunta regionale del 2025, presieduta da Alessandra Todde, si è tenuta questo pomeriggio nel palazzo di Viale Trento a Cagliari. Un incontro che ha dato il via a decisioni strategiche, con l’approvazione di tre delibere. Su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, l’esecutivo ha approvato con immediata esecutività il bilancio di previsione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) per il triennio 2025-2027. Un passaggio chiave per garantire continuità operativa e programmazione nell’ambito dell’edilizia sociale, settore cruciale per il benessere di molti sardi. L’assessora degli Affari Generali, Mariaelena Motzo, ha presentato due delibere relative alla gestione del personale della Regione e agli indirizzi per il Co.Ra.N.