Alghero, il piano di Raimondo Cacciotto: più vigili, più sicurezza

L’obiettivo è dotare gli agenti di strumenti normativi e tecnologici più adeguati alle nuove sfide, rafforzando il controllo su aspetti come il traffico, l’ambiente, le costruzioni abusive e la tutela del decoro cittadino. "La riorganizzazione degli orari di lavoro e l’aumento del personale sono cardini del nostro intervento", ha aggiunto Cacciotto. "Vogliamo una Polizia Locale più presente e vicina ai cittadini, capace di garantire ordine e sicurezza in tutti gli ambiti di competenza". Il piano rappresenta una risposta concreta alle segnalazioni ricevute dai residenti durante gli incontri nei quartieri, che hanno evidenziato criticità diffuse e richiesto maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Ora, con la delibera del 23 dicembre scorso, l’Amministrazione comunale intende dare seguito alle promesse, mettendo al centro la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini algheresi.

La Giunta comunale di Alghero, guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, ha deciso di puntare forte sulla sicurezza, mettendo in campo un piano che mira a potenziare la Polizia Locale, migliorare l’efficienza operativa del Comando e rispondere alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: garantire maggiore presenza sul territorio e intervenire in modo più incisivo contro l’abusivismo e i fenomeni che minano la vivibilità urbana. Il piano prevede l’avvio di concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato, indispensabili per colmare la carenza cronica di personale. Nel frattempo, si ricorrerà anche ad assunzioni temporanee, così da assicurare una copertura adeguata già nei prossimi mesi. "È un percorso dettagliato con una serie di attività che dovranno essere messe in atto per la riorganizzazione delle forze in campo verso una sempre più alta presenza e soprattutto vicinanza ai cittadini con il servizio di prossimità", ha dichiarato il sindaco Cacciotto. Tra le misure annunciate, figura anche una revisione degli orari di servizio della Polizia Locale, con un’estensione dei turni nelle ore notturne durante i fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso turistico. Questo permetterà di affrontare con maggiore prontezza i problemi legati al disturbo della quiete pubblica e all’occupazione abusiva del suolo pubblico da parte di attività commerciali. La Giunta ha inoltre intenzione di implementare il sistema di videosorveglianza e aggiornare i regolamenti, sia del Corpo di Polizia Locale che di Polizia Urbana.