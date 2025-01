Orizzonte Comune: solidarietà a Todde ma pronti per un’eventuale sfida elettorale

Il movimento, pur rispettando il lavoro svolto dalla Commissione, guarda anche al futuro e si prepara ad affrontare eventuali scenari politici. “Se si dovesse davvero tornare alle urne anticipatamente, ci faremo trovare pronti per dare il nostro contributo, di civici impegnati nelle amministrazioni comunali, a cambiare il modo di amministrare nella nostra Isola.” Non è solo una questione di elezioni, ma di visione: Orizzonte Comune rilancia il suo impegno, consapevole che il cammino intrapreso non può essere interrotto da un incidente di percorso. La Sardegna, oggi più che mai, ha bisogno di risposte concrete, e i civici promettono di esserci, con o senza Todde alla guida, per dimostrare che un altro modo di governare è possibile.

Il movimento civico Orizzonte Comune, composto dai quattro componenti del gruppo consiliare regionale, l’assessore regionale del turismo, sindaci, amministratori locali e sostenitori, si schiera al fianco di Alessandra Todde, dichiarata decaduta dalla Commissione di garanzia elettorale. “Esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà alla Presidente Alessandra Todde, nella certezza che possa dimostrare nelle sedi opportune la correttezza dell’interpretazione fornita dai suoi consulenti sulle modalità di rendicontazione delle spese elettorali, così da poter proseguire con forza il programma di riforme per cambiare e modernizzare la Sardegna,” afferma il gruppo in un post su facebook.