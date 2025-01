Uniti per Todde: pieno sostegno alla presidente

Parole che suonano come uno scudo contro le accuse e un sostegno pieno a una leader che non intende fare passi indietro. Todde, dal canto suo, ha annunciato che impugnerà il provvedimento, definendolo "un atto amministrativo non definitivo". Nel frattempo, il gruppo consiliare insiste sulla necessità di affrontare le grandi sfide della Sardegna, dalla sanità al lavoro, convinto che questa vicenda possa risolversi positivamente. In un clima che vede il Consiglio regionale al centro di una delicata partita istituzionale, Uniti per Alessandra Todde ribadisce la propria fedeltà. Una presa di posizione che mira a garantire non solo la stabilità del governo regionale, ma anche la continuità di un’azione politica che, nonostante tutto, punta a dare risposte ai cittadini.

Il gruppo consiliare Uniti per Alessandra Todde non si tira indietro, nemmeno di fronte alla tempesta politica che ha investito la presidente della Regione Sardegna. La decisione del collegio regionale di garanzia elettorale, che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde dalla carica di consigliere regionale e, di conseguenza, da quella di presidente, non sembra intaccare la compattezza dei suoi alleati. "Condividiamo totalmente il pensiero della presidente, caratterizzato da equilibrio, fiducia nella magistratura e determinazione nel proseguire l’azione politica e amministrativa", dichiarano gli onorevoli Sebastian Cocco, Valdo Di Nolfo, Giuseppe Frau e l’assessora Mariaelena Motzo.