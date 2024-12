Alghero: polemiche sul DUP, Marco Tedde accusa e Daga replica con fermezza

Non si è fatta attendere la replica di Daga, intervenuto in Consiglio comunale per difendere il lavoro della Giunta e degli uffici. “Questa polemica è stucchevole e priva di fondamento. I riferimenti contestati non sono frutto di un copia e incolla casuale, ma derivano da un formulario previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il sistema Arconet,” ha dichiarato l’assessore. Daga ha spiegato che il documento segue linee guida obbligatorie per tutti i comuni italiani, che includono una vasta gamma di voci per coprire l’universo amministrativo degli enti locali.





“È un formulario standard che, nella parte finanziaria, comprende anche attività non presenti in un determinato territorio. Questo non significa che siano errori, ma semplicemente l’applicazione di normative nazionali.” L’assessore ha poi mostrato esempi di DUP approvati da amministrazioni precedenti, incluse quelle guidate dallo stesso Tedde, sottolineando che le stesse voci erano presenti anche in quei documenti. “Nel 2020, 2021 e 2022 troviamo gli stessi riferimenti. Eppure allora nessuno ha sollevato alcuna polemica. Oggi, invece, si tenta di delegittimare il lavoro degli uffici e dell’amministrazione per meri scopi politici.” Daga ha anche criticato il comportamento di Tedde, accusandolo di aver utilizzato i social per denigrare non solo la Giunta, ma anche i dipendenti comunali.





“Non possiamo permettere che il segretario generale, il dirigente del settore finanziario e tutto lo staff vengano attaccati in questo modo. È un comportamento irrispettoso e ingiustificato.” L’assessore ha infine lanciato un appello per un confronto politico più costruttivo: “Alghero merita un clima politico diverso, basato sul dialogo e sul rispetto. Chi ha ricoperto ruoli importanti dovrebbe contribuire al miglioramento della città, non fomentare polemiche sterili.”

La polemica sul Documento Unico di Programmazione (DUP) accende il dibattito politico ad Alghero. Al centro dello scontro, le accuse del consigliere comunale Marco Tedde, che ha definito il documento un “copia e incolla poco serio e deplorevole”. Secondo Tedde, il DUP conterrebbe riferimenti a servizi inesistenti in città, come mattatoi, centrali del latte, turismo montano e farmacie comunali. “Tutti servizi che ad Alghero non esistono. Non si amministra in questo modo circense,” ha affermato il consigliere, puntando il dito contro l’assessore al Bilancio e alle Finanze Enrico Daga.