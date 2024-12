Alghero: Risposta dell’assessore al bilancio e finanze Daga alle critiche sul DUP: “Un attacco rozzo e infondato”

Daga spiega che il DUP è obbligatorio per tutti i comuni e deve essere redatto seguendo un modello preordinato previsto dalla legge: “È come se nella dichiarazione dei redditi precompilata ce la prendessimo con il commercialista perché presenta uno stampato con un riquadro che include redditi percepiti da eredi e legatari… anche se alla fine resta in bianco.” L’assessore sottolinea che alcune voci generiche contenute nel DUP, come “vigilanza e regolamentazione dei mattatoi” o “centrale del latte”, non rappresentano servizi effettivamente attivi ad Alghero, ma derivano dal formulario legislativo standard. “Non si tratta di copia e incolla, ma di rispettare un modello imposto dalla normativa. Questi titoli generali sono obbligatori, ma non corrispondono alle realtà locali.”





Daga aggiunge che le somme indicate accanto a queste voci non sono destinate a servizi inesistenti, ma a “vere attività economiche, come lo sviluppo delle imprese locali attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”. Inoltre, l’assessore evidenzia come le critiche mosse dagli oppositori siano basate su un fraintendimento: “Grave errore di chi confonde una parte del DUP con contenuti che non corrispondono alla realtà di Alghero.”





Chiudendo l’assessore richiama la necessità di maggiore responsabilità da parte di chi solleva polemiche infondate: “La classe dirigente di una città dovrebbe chiarire aspetti complessi con precisione e trasparenza, senza generare confusione tra i cittadini o trattarli come strumenti per alimentare la propria vanagloria. È importante comprendere che il DUP è un modello standard e non tutte le voci presenti riflettono la realtà locale.” Ai posteri la prossima polemica algherese. Questa se la porta via il vento di una notte burrascosa, nei prossimi giorni scopriremo la prossima.

“La polemica sul DUP (Documento Unico di Programmazione) dimostra, ancora una volta, come certi sedicenti esperti con la bava alla bocca abbiano poca familiarità con la materia,” afferma l’assessore al bilancio e alle finanze del Comune di Alghero Enrico Daga, rispondendo alle critiche mosse contro il Documento Unico di Programmazione del Comune di Alghero. “Questi attacchi rozzi sono rivolti ai dirigenti, al segretario e agli uffici comunali, dimostrando una profonda ignoranza del funzionamento di questo strumento.”