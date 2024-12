Alghero, commissione fiume, la soddisfazione di Colledanchise: «Occasione straordinaria di confronto e approfondimento»

Secondo Colledanchise, quei dati sul turismo e sulla prevenzione dell’illegalità nel settore ricettivo – con particolare attenzione alle case vacanza – sono fondamentali per mantenere alta la guardia su pratiche abusive che danneggiano la città: «Un ringraziamento sentito a entrambi per il lavoro di straordinaria qualità svolto». Lo stesso metodo è stato applicato nella seconda parte della commissione, dedicata alle società di rugby: «Ogni intervento è stato ascoltato con attenzione», rileva Colledanchise, rimarcando il contributo tecnico «dell’architetto Giuliano Cosseddu e del dott. Maurizio Loriga dell’Ufficio Sport», grazie ai quali è stato possibile fornire risposte puntuali ai commissari e alle società. Quanto all’assenza di alcuni commissari di maggioranza durante la seconda parte, il presidente chiarisce: «A causa del protrarsi della commissione, alcuni commissari hanno dovuto lasciare i lavori per impegni lavorativi precedentemente comunicati.





Prima dell’inizio di questa seconda parte, abbiamo fatto una brevissima riunione di maggioranza, in cui è stato verificato che il numero legale ci fosse. Ho deciso di proseguire regolarmente, per dimostrare che l’efficacia e la continuità della commissione restano sempre al centro delle nostre priorità».





Colledanchise interviene anche sulle critiche per l’assenza dell’assessore Daga, spiegando che non era stata prevista alcuna convocazione dell’assessore, poiché la natura prettamente conoscitiva della riunione, con il supporto di funzionari competenti, rendeva la sua partecipazione non necessaria: «In un momento in cui la Giunta lavora instancabilmente per la comunità, è fondamentale ottimizzare il tempo di tutti». «Desidero ringraziare tutti i partecipanti per il loro contributo, inclusi i commissari di opposizione, che hanno collaborato attivamente al proseguimento dei lavori», conclude Colledanchise, sottolineando come la commissione sia stata «un modello di dialogo e ascolto, valori che continueranno a guidare il nostro operato per il bene della comunità».

Soddisfazione e spirito di collaborazione. È questo il bilancio tracciato dal consigliere comunale Marco Colledanchise, presidente della Commissione Cultura, Servizi Sociali, Sport e Grandi Eventi, al termine della seduta di venerdì 20 dicembre 2024. «Desidero condividere la mia soddisfazione per l’andamento della commissione, che si è rivelata un’occasione straordinaria di confronto e approfondimento su temi di grande rilevanza per la nostra comunità», afferma Colledanchise, spiegando come la riunione si sia protratta ben oltre il tempo previsto, «senza alcuna interruzione», per ascoltare ogni intervento nel dovuto rispetto. «Nella prima parte dei lavori, abbiamo avuto il piacere di analizzare i dati presentati dal dott. Vanni Martinez e dall’assessora Ornella Piras», prosegue il presidente.