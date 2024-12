Alghero: duro scontro sul DUP tra Marco Tedde e la maggioranza consiliare

Dichiarazioni dalle quali si comprende l’assoluta incapacità di leggere documenti fondamentali per l’amministrazione comunale, come il Documento Unico di Programmazione (DUP)", si legge nella nota sottoscritta da AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico. La maggioranza contesta a Tedde un errore nell’interpretazione del DUP. "È proprio nella lettura di questo documento, presentato e approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale, che è scivolato il consigliere Tedde, confondendo il titolo della Missione 14 'Sviluppo economico e competitività', Programma 04 'Reti e altri servizi di pubblica utilità', con i contenuti del programma stesso", spiegano i firmatari. La polemica, secondo la maggioranza, è basata su una lettura errata della modulistica ministeriale. "Quanto scritto da Tedde, definendo 'attività di copia incolla poco seria', e attribuendo l’errore all’amministrazione comunale e all’assessore Daga, è frutto dell’incapacità di leggere correttamente il principale documento di programmazione approvato dal consiglio.





Il riferimento ai fondi per la vigilanza sui mattatoi, la centrale del latte e il turismo montano altro non è che il titolo del Programma 04, previsto dalla modulistica obbligatoria per legge. Le somme indicate nella tabella non riguardano questi servizi, che il Comune di Alghero non ha, ma lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e altre iniziative per lo sviluppo economico". La nota si chiude con un attacco diretto al consigliere di Forza Italia: "Sorge spontanea una domanda: si tratta di incapacità del consigliere Tedde nel leggere i documenti o di una sottovalutazione dell’intelligenza dei cittadini elettori, che attraverso i suoi interventi intende trarre in inganno? Certamente il contributo che un amministratore comunale deve dare non è questo, ma una maggiore attenzione e sensibilizzazione dei cittadini su tematiche serie e concrete". Lo scontro, quindi, si sposta sul piano politico e retorico, riflettendo il clima sempre più acceso tra maggioranza e opposizione ad Alghero.

Alghero, 21 dicembre 2024 – Si inasprisce lo scontro politico ad Alghero, con un botta e risposta al vetriolo tra Marco Tedde, consigliere comunale di Forza Italia, e la maggioranza guidata dalla Giunta Cacciotto, in merito al Documento Unico di Programmazione (DUP). Dopo le critiche di Tedde, che aveva accusato l’amministrazione di aver inserito nel DUP fondi per "servizi inesistenti" come la vigilanza sui mattatoi e il turismo montano, arriva una replica articolata da parte dei gruppi di maggioranza, che bollano le dichiarazioni del consigliere come "sconcertanti". "È sconcertante leggere comunicati stampa o dichiarazioni rese sui vari canali di informazione da parte di esponenti della politica locale, anche da chi si fregia di importanti incarichi istituzionali ricoperti nel tempo, sia in ambito comunale che regionale.