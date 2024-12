Alghero: centrodestra accusa la sinistra di divisioni e mancanza di serietà

Tuttavia, un'improvvisa sospensione della riunione per una "accesa riunione di maggioranza" avrebbe portato all’abbandono dei lavori da parte di tre commissari di centrosinistra, guidati dalla capogruppo del PD, rendendo necessario l’intervento dei commissari di opposizione per garantire il numero legale. "Ancora una volta, il centrodestra si è trovato a dover supplire alle mancanze di una maggioranza divisa e incoerente," hanno dichiarato i capigruppo del centrodestra in una nota congiunta, criticando aspramente l’assenza dell’assessore Enrico Daga, definita "ingiustificata" e motivo di ulteriore imbarazzo per la maggioranza.





Con toni sarcastici, i firmatari del comunicato hanno commentato: "Forse era assente per irrinunciabili appuntamenti con la storia, mentre continua a intromettersi nei settori dei suoi colleghi." La critica più dura, tuttavia, è stata rivolta all’atteggiamento complessivo della maggioranza di centrosinistra, accusata di predicare condivisione e ascolto senza poi partecipare attivamente ai momenti di confronto. "Non vogliamo neppure immaginare che chi si autoproclama nemico dei privilegi stia invece tutelando qualche interesse particolare, a discapito della comunità e delle legittime esigenze delle società sportive," hanno denunciato i rappresentanti del centrodestra. L’opposizione ha invece lodato i consiglieri di maggioranza Giampietro Moro, Gianni Occhioni e Beatrice Podda, che si sono dissociati dal resto della coalizione partecipando attivamente ai lavori. "Hanno dimostrato senso del dovere e serietà, distinguendosi in una giornata che segna un’altra pessima figura per questa sinistra," hanno concluso i capigruppo.

Alghero – La Commissione Sport si è riunita oggi per affrontare una questione rilevante per la comunità algherese: il supporto alle società sportive che operano nel settore del rugby. Tuttavia, l’incontro si è trasformato in un nuovo terreno di scontro politico. Il centrodestra, rappresentato dai capigruppo Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Marco Tedde (Forza Italia), Raffaele Salvatore (UDC – Patto per Alghero), Michele Pais (Lega) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero), non ha esitato a puntare il dito contro la maggioranza di centrosinistra, accusandola di incoerenza e incapacità di garantire una gestione stabile. Secondo i rappresentanti del centrodestra, la seduta, convocata dal presidente della IV Commissione, Marco Colledanchise, avrebbe dovuto ospitare le audizioni delle società sportive per raccogliere problematiche e richieste.